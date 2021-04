Conmoción 'indepe' por la negativa del letrado de Puigdemont a tramitar propuestas separatistas

Las declaraciones de Jaume Alonso-Cuevillas, diputado de Junts per Catalunya (JxCat), miembro de la mesa y abogado de Carles Puigdemont, en contra de tramitar propuestas en el Parlament a favor de la autodeterminación o contra la Corona han causado un profundo impacto en su partido. La conmoción aumenta además por el silencio del propio Puigdemont y de la presidenta de la cámara autonómica, la retóricamente aguerrida Laura Borràs.

Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre las polémicas palabras de Alonso-Cuevillas, lo que abona la tesis de un cambio de registro del partido neoconvergente, que pasaría de la desobediencia y la unilateralidad a lo que se ha dado en llamar una "confrontación inteligente".

El diputado Alonso-Cuevillas, con hilo directo con Waterloo, aseguró en una entrevista en el digital nacionalista Vilaweb que "si admitimos a trámite una propuesta de resolución que tenga por objeto reprobar al Rey o reafirmar el derecho de autodeterminación, inmediatamente la fiscalía se querellará y acabaremos inhabilitados. Mi opinión es que eso no es una confrontación inteligente, sino intentar resistir de una manera testosterónica". También dijo que "las propuestas de resolución son meramente declarativas, no tienen ninguna eficacia jurídica" y que "la inmolación se tiene que hacer si tiene eficacia; en caso contrario es absurda".

El primero en darse por aludido fue el inhabilitado expresidente regional Quim Torra, que emitió un mensaje en Twitter con este contenido: "Estimado, ya prácticamente no me extraña nada, pero lamento que considere que defender la libertad de expresión y cumplir con mi deber de presidente del país para denunciar la existencia de presos políticos y exiliados os parezca una tontería. Buen Viernes Santo".

Más lejos fue el exvicepresidente del parlamento catalán y miembro de JxCat Josep Costa, que en la misma red social abogó por la dimisión de Alonso-Cuevillas con estas palabras: "Pienso que defender la soberanía del Parlamento de Cataluña no es ninguna tontería. Pienso que ser encarcelado o inhabilitado para hacerlo es algo dignísimo. Y pienso que si alguien no puede o no quiere asumir este riesgo no debería estar en la Mesa del Parlamento".

La falta de reacción de pesos pesados de JxCat como el propio Puigdemont, Borràs o el secretario general, el preso Jordi Sànchez, incrementa la zozobra de algunos personajes como la portavoz oficiosa de JxCat en La Vanguardia y TV3, Pilar Rahola, que ha limitado su reacción a cuatro palabras: "Perplejidad. No entiendo nada".