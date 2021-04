El exletrado mayor del 'Parlament' asegura que "la autodeterminación está abocada al fracaso"

Palo y lección jurídica de Joan Ridao, que acaba de dejar su cargo de letrado mayor del Parlament, a los grupos separatistas. "La vía de la autodeterminación está abocada al fracaso, igual que el tema de la unilateralidad", ha declarado quien además fuera secretario general de ERC y diputado tanto en el Congreso como en la cámara autonómica.

Ridao, profesor de Derecho constitucional, se vuelve a la Universidad y desde esa perspectiva aclara que la estrategia de los partidos independentistas sólo genera frustración porque parte de premisas erróneas, tales como que Cataluña se pueda acoger al derecho a la autodeterminación como si fuera una colonia o que la independencia se puede conseguir por la vía de la unilateralidad.

En declaraciones al diario nacionalista El Punt-Avui, Ridao aboga por descartar el derecho a la autodeterminación y la unilateralidad en favor de una negociación con el Estado para un referéndum pactado y basado en el supuesto principio del "derecho a decidir". Así, afirma que "creo firmemente en un retorno a los planteamientos del 2013 que se recogieron en el primer documento del Consell per a la Transició Nacional y que basan la solución en la vía con la que lo han resuelto estados liberales democráticos como Canadá o el Reino Unido; el derecho a decidir es imbatible en términos democráticos de legitimación, porque parte de la experiencia de estos dos países, que son homologables al Estado español. Los tribunales de Canadá resuelven el conflicto diciendo que no se puede menospreciar la aspiración de una parte de la población, si bien instan a los actores a negociar en el marco de la Constitución. Pero por primera vez normativiza el derecho a decidir".

Además, se remite a "la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Procés, la 42/2014, que si bien se carga la declaración de soberanía 1/11, también invoca por primera vez el derecho a decidir. Creo que deberíamos haber actuado aquí en un momento en el que incluso había bastantes juristas que compartían esta vía. Después hay una cierta desviación y se plantea la unilateralidad y el derecho de autodeterminación, que tiene difícil encaje en organismos internacionales".

La única opción es el acuerdo con el Estado

El exdirigente republicano apunta que "el derecho a la autodeterminación choca con el que hecho de que muchos expertos en derecho internacional lo conciben vinculado a fenómenos de descolonización y Cataluña no figura en la lista de territorios a descolonizar que Naciones Unidas ha autorizado a llevar a cabo, como por ejemplo el Sahara. Y por tanto, es un debate abocado a la frustración. Hay que pensar que no es la vía seguida ni por Escocia ni por el Quebec. Ellos apelan al principio democrático en un estado donde el peso demográfico de un conjunto de población no permite operar cambios constitucionales importantes ni reformas constitucionales".

Según Ridao, la única opción es el acuerdo con el Estado: "Ahora la prueba del algodón de la mesa de diálogo tendría que pasar por un planteamiento estrictamente democrático y homologable a otros estados democráticos. La vía de la autodeterminación está abocada al fracaso, igual que el tema de la unilateralidad".