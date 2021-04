"Marlaska es lo más indecente del sanchismo, si se aprecia a sí mismo, debería irse"

El Mundo

"La Junta Electoral cree que Podemos incumple la ley de forma "flagrante". "A los dos vídeos de Iglesias en su despacho de vicepresidente se suma la campaña de microcréditos en redes con mensajes de campaña". Es genial, el millonetis pidiendo a la gente que le pague la campaña. Y oye, se la pagan, el fanatismo podemita no tiene límites. Qué tío, qué les dará.

Marlaska sigue inspirando a muchos columnistas. Por ejemplo a Santiago González, que dice que "no ejerce el cargo, lo detenta, es decir, lo ejerce de manera ilegítima Tengo escritas páginas muy laudatorias de este tío, pero debo confesar que en cuanto llegó a ministro se puso a confundir las emociones con la responsabilidad y este viene a ser siempre un jodido asunto para la gente con mando".

"Lo de este hombre es lo más indecente del sanchismo: aprueba el allanamiento de morada, acerca a casa a asesinos como Parot y 'Txapote' para mendigar el voto de los separatistas vascos. Escrito en Viernes Santo sin que este tipo haya presentado aún su dimisión".

El editorial sacude al Gobierno por el turismo. "Sería del todo punto inaceptable que volviera a perderse la campaña de verano, tal como ocurrió el pasado año. España se juega alrededor de 60.000 millones de euros en este envite. El Gobierno debe cumplir los objetivos de vacunación y, de paso, dejar de lanzar mensajes perjudiciales como el enviado a cuenta de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en las playas.", la ultima idiotez de Sánchez. El Gobierno está muy ocupado con su ombligo y con Madrid y no se quiere enterar de que nos vamos al carajo.



El País

También el periódico sanchista muestra su exasperación con las vacunas que no llegan. "La lentitud en la vacunación contra la covid en la mayor parte de los países europeos cuesta vidas y prolonga la pandemia a pesar de que ya existe la mejor arma posible, que es la vacuna", dice el editorial.

"El llamamiento de la OMS es certero y los Gobiernos europeos deben extremar con urgencia las campañas de vacunación ante unos datos que no solo se resisten a bajar". Y le arrea un soplamocos al Gobierno por el lío de las mascarillas. "No se entiende en este contexto el enredo del Gobierno en la legislación sobre mascarillas, que vuelve a arrojar una confusión innecesaria, pero recurrente, en la gestión de la pandemia. Los vaivenes, los cambios constantes y contradicciones del propio Gobierno, entre Gobierno y comunidades y de estas entre sí han añadido una variable de desbarajuste a la dificultad que de por sí ya tienen las restricciones y que anula en cierta medida su eficacia". Es sorprendente la costumbre de este gobierno de complicarse la vida sin necesidad.

ABC

"La lenta vacunación pone en riesgo otro verano turístico". Dice el editorial que "el problema es que España no va a poder esperar a que la pandemia esté erradicada para impulsar la llegada de turistas. La mejora de las cifras tendrá que notarse en este próximo verano, visto que la Semana Santa está perdida, porque la industria turística está en una situación límite y aplazar su reactivación a 2022 es poco menos que condenarla a su quiebra". Si no ha quebrado ya.

"El gobierno de Sánchez es un prodigio de contradicciones con el turismo. Están grabadas en la memoria de los empresarios de este sector las palabras del inefable ministro Alberto Garzón, cuando afirmó que el turismo carecía de valor añadido". Se lució ahí, el tío.

"Esta fobia se ha renovado con los vuelos de jóvenes franceses a Madrid, excusa para cargar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A la izquierda parece no importarle la imagen xenófoba y rancia que transmiten sus críticas -que las evitan a los alemanes que llegan a Mallorca, porque allí no gobierna el PP-, pero debería saber que España se juega miles de millones de euros frente a otros destinos alternativos que no tienen estos ambientes hostiles". Y eso qué importa. Si hay que destruir la economía y mandar a la gente a la ruina y al paro para insultar a Ayuso se hace y punto.

Ignacio Camacho dedica una durísima columna a Markaska. "La sentencia de la Audiencia Nacional -de cuya plantilla de togados fue miembro- lo inhabilita ética y políticamente para continuar en el Ministerio. No dimitirá, por descontado, porque el sanchismo no acepta derrotas ni reconoce contratiempos, pero ha perdido, y él sabrá si le merece la pena, lo que le quedase de crédito. Su salto a la política no sólo ha malversado su encomiable autonomía de criterio; ha arruinado su imagen y convertido a un juez decente en un pésimo gobernante, capaz de recurrir al atropello autoritario y a las excusas más vulgares. Si se aprecia a sí mismo debería recoger sus papeles y tratar de resucitar al Marlaska de antes, al jurista aplaudido por su honestidad y su coraje. Y admitir que el cargo le viene grande -aunque sea un juego de palabras demasiado fácil- y que para estar al servicio de Sánchez se necesita un cinismo que queda por encima de sus posibilidades". El juez Marlaska está muerto y la resurrección no existe, aunque estemos en Semana Santa. Queda este patético ministro aferrado a un cargo sin respeto por sí mismo, sin dignidad ni amor propio. Una piltrafa.

La Razón

Encuesta electoral… sobre Cataluña "Elecciones en Cataluña: Castigo a JxCat por el "no" a ERC y trasvase de votos de Cs al PP". Ahora no estamos en esto, Marhuenda. Qué manía con gastarse la pasta en encuestas que no interesan a nadie.

Jesús Rivases flipa con la cara de cemento armado del millonetis Pablo Iglesias apelando a los barrios humildes desde su palacete de Galapagar. Qué grande es el tío. " El ex-vice apela a los desfavorecidos apenas unos días después de que se conociera que su patrimonio supera los 500.000 euros y el de su pareja, Irene Montero, los 600.000, multiplicado como los panes y los peces desde que están en la primera línea de la política". Hay veces que no sabes si se está riendo en tu cara o se le ha ido la pinza.

Eduardo Inda da las gracias a EEUU que ha puesto al gobierno sanchista en su sitio por sus ataques a la prensa. "Fui el pionero. Tengo el honor de ser la primera persona a la que calumnió, injurió y persiguió la chusma podemita. Un servidor fue el primer objetivo de las hordas que dirige ese tipejo" llamado Pablo Iglesias. "Y cuando digo honor, digo bien, lo que me preocuparía es que esta gentuza me loara o ensalzara mis virtudes morales. Significaría que soy la misma clase de basura que ellos". Totalmente de acuerdo. Que un podemita te insulte es un síntoma de estar en el camino correcto.