El plan de Iván Redondo para echar a Ayuso

El Mundo

"Ayuso concentra el voto útil y se dispara hacia una gran mayoría a un mes del 4-M". Dice el editorial que "ni la polarización atizada por el aterrizaje de la candidatura de Pablo Iglesias ni la campaña orientada al centro del PSOE parecen detener el fulgurante ascenso de Isabel Díaz Ayuso".

"La candidatura que encabeza Ayuso se beneficiaría de dos factores: el hundimiento de Ciudadanos, que pasaría de tener 26 escaños a quedarse fuera de la Asamblea; y la incapacidad del PSOE para pescar en el caladero naranja". El Mundo se rinde con Ciudadanos, es la primer encuesta suya que no les da representación, ha debido ser un drama en la redacción.

"Moncloa ha diseñado una campaña para Gabilondo orientada a abrirse a pactar con Cs. Esta estrategia resultaría un rotundo fiasco". ¿Que no ha colado eso de que no podría dormir con Podemos? ¿Y eso como puede ser, si es la mejor tontería que hemos oído en lo que llevamos de campaña?

A los socialistas "les pasa factura el acoso institucional del Gobierno a la Comunidad de Madrid durante la pandemia". Lo de pedir el voto a los madrileños insultando, agraviando y fomentando la madrileñofobia es una de las estrategias más originales de las hemos visto.

El País

"España acelera la vacunación para frenar la cuarta ola". El País apenas habla de Madrid, están muy preocupados por Cataluña aunque ya la mayoría ha tirado la toalla con ese frenopático.

"Cataluña, el bloqueo interminable. En muchos indicadores, la comunidad autónoma ya no es locomotora sino que se sitúa en el furgón de cola". Que coman berzas, se lo han ganado a pulso.

De Marlaska habla Óscar López-Fonseca. "La agitada gestión de Marlaska, el ministro que nunca se quitó la toga". "El titular de Interior atraviesa sus peores momentos tras las críticas por la actuación de la Policía contra fiestas ilegales y la sentencia por el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos". Pero de dimitir ni hablamos

El editorial anda inquieto por la situación económica, que es para echarse a temblar. "La pandemia está abriendo un agujero muy importante en las cuentas públicas". Que si, que "la delicada situación económica recomienda seguir gastando para intentar que los devastadores efectos que derivan del virus no tengan un impacto duradero en la economía. Pero esto no es sostenible para siempre. Al Gobierno le toca ahora afinar y ser selectivo con los gastos". Podrían empezar, por ejemplo, metiendo el bisturí en el obeso gobierno con ministerios, asesores y carguitos enchufados por Sánchez y los podemitas que no valen para nada. Pero de eso ni hablamos.

ABC

"Las elecciones en Madrid y el pulso en Cataluña bloquean la legislatura".

José María Carrascal dice que "el verdadero enemigo" del gobierno es "el PP, con Isabel Díaz Ayuso, la pieza a abatir. Ya han comenzado a disparar contra ella y sólo les falta poner un cartel con su foto bajo el rótulo ‘Se busca’ y la recompensa". Bueno, llevan disparando contra Ayuso desde que es presidenta de Madrid. Estará más que acostumbrada.

Encima la tía tiene suerte. Ayer la vino Dios a ver cuando apareció Illa para hacer campaña con Gabilondo. ¡Illa!, el responsable del mayor desastre sanitario en la historia reciente de España.

Dice Luis Ventoso que "el hombre del supuesto ‘seny’ y talante se sumó a la obsesión del Orfeón Progresista con Ayuso, tachándola de ‘desleal’ y acusándola de ‘fanatismo’. Todo un poco ridículo viniendo de uno de los pasteleros de los acuerdos con ERC". Para más cachondeo, cuenta Jesús Lillo que lo de desleal y fanático coincidió con la rebelión de las comunidades contra la mascarilla. "Ayer fue el consejero catalán de Interior el que, mientras Salvador Illa acusaba a la presidenta madrileña de desleal y fanática, aseguró que los Mossos aplicarán en las playas regionales «la lógica pura», lo que en el lenguaje de las bolas de ‘foam’ quiere decir que se van a pasar la nueva normativa por el forro de la sombrilla". Es que Ayuso tiene las competencias de los mossos, ¿no lo sabías?

La Razón

"Si algo ha caracterizado la oposición de los partidos de izquierda a la gestión de Isabel Díaz Ayuso ha sido la absoluta falta de ponderación en las críticas, en ocasiones rayanas en la negación de la evidencia, en un ejercicio de acoso político tan insólito como huérfano de razones", dice el editorial. Lo de la izquierda con Ayuso es un odio tan profundo que al final produce el efecto contrario al deseado, empatizas con ella.

"La obsesión con Ayuso tiene, por supuesto, una raíz ideológica, pero, sobre todo, responde al rechazo de un modelo de éxito, de contornos liberales, que ha llevado a la comunidad a convertirse en una de las principales locomotoras económicas de España". También tiene ese tono machistoide y de encabronamiento porque una mujer a la que han puesto de tonta, loca o psicópata ha resultado ser mucho más lista que todos los machirulos de la política y los medios de comunicación patrios. Que mira que hay.

"Se prepara, pues, una batalla electoral bronca, llena de golpes bajos". "Tal vez, ese puede ser el peor error que cometa la izquierda. No entender que Ayuso no libra sólo la batalla por Madrid, sino por una sociedad en la que el peso del Estado no acabe por asfixiarla, y en la que las libertades individuales no sean cuestionadas". La izquierda no puede entender que alguien no se arrodille y les bese los pies y ponga la otra mejilla. Ellos mandan, y si te insultan te callas.

Pero Iván Redondo tiene un plan para echar a Ayuso. "El plan del 70%: la cifra de Redondo para echar a Díaz Ayuso". "Los objetivos se encuadran en varios ejes. El primero es la imprescindible movilización". Y para ello, a Iván se le ha ocurrido una idea superoriginal, nunca utilizada: "El miedo a Vox".

Pero no es el único, el cerebro privilegiado del Rasputín de Sánchez ha recuperado "otro de los "mantras electorales", "el giro al centro del 10-N". "Fue entonces cuando Pedro Sánchez dijo aquello de que "no dormiría tranquilo" con Pablo Iglesias en el Gobierno, un veto equivalente al que mantiene en la actualidad Gabilondo al líder de Podemos". ¿Es de coña, no? ¿Iván Redondo va a utilizar la mayor de las mentiras de Sánchez para captar votos? ¿Va a hacer repetir a Gabilondo que no podría dormir con Podemos, el engaño masivo al electorado de la historia de la democracia? A mi me suena a broma, pero vaya, él es el experto.

Pero eso no es todo, Iván tiene otra bomba que va a empujar a los madrileños a votar a Gabilondo a saco. "Desde Moncloa han movido sus fichas con perfiles femeninos potentes como Hana Jalloul, que creen que resta proyección y protagonismo a la candidata de Mas Madrid, Mónica García. " ¡Claro Hana Jalloul, la famosísima Hana Jalloul, que tanto ha hecho por Madrid y los madrileños. De hecho, no se habla de otra cosa en las terrazas de Madrid, Hana Jallou, Hana Jalloul se escucha en el metro, en el tren, en la conversaciones de la gente en los semáforos.

Jorge Viches no se cree nada. "Gabilondo es Sánchez". Que se lo digan a Tomás Gómez. A Gabilondo le colocó Sánchez por sus bemoles empujando al ganador de las primarias Tomás Gómez al que hasta cambio la cerradura de su despacho. Le faltó tirarlo por las escaleras. Y el moderado y demócrata Gabilondo aceptó el puesto sin rechistar.

"La campaña socialista es muy similar a la de noviembre de 2019: entre la promesa y el cumplimiento existe una gran diferencia porque necesita a Podemos". "Esto significa que toda la moderación del candidato del PSOE quedará en nada en cuanto se siente a negociar con Podemos". Esperemos que eso no llegue a suceder.

"Asustado, el sanchismo usará en la campaña todos los resortes del Estado y del Gobierno de España para condicionar el voto de los madrileños". Y ya sabemos como las gasta el sanchismo. Embustes a tutiplén, castigos a los que no les voten...

Va a azuzar "dos tipos de miedos: al virus y al gobierno de la «ultraderecha». El miedo al virus cotiza a la baja. Y a la ultraderecha, en fin, los que gobiernan con la extrema izquierda radical, bilduetarras, separatistas y lo peor de cada casa del parlamento producen más terror que todo Vox junto. Y por cierto, al candidato Gabilondo solo se le conoce una acción en toda la legislatura. Presentar una moción de censura ilegal para impedir que los madrileños pudieran votar. La gran vergüenza de toda su carrera política.