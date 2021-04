JxCat descarta la repetición electoral y emplaza a ERC a gobernar en minoría "si quieren"

Jordi Sànchez, el secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), no está por la labor de llegar a un acuerdo con ERC a cualquier precio, de modo que emplaza a los republicanos a gobernar en minoría "si quieren". Asegura que en el caso de que los republicanos lleguen a un pacto de gobierno que integre a la CUP y En Comú-Podem (la versión catalana de Podemos) no tendrían inconveniente en votar a favor de la investidura de Pere Aragonès y pasar a la oposición. "No especularemos con elecciones", sostiene.

Sànchez ha afirmado en una entrevista en La Vanguardia que el propósito de JxCat es llegar a un acuerdo con ERC que sirva para pasar página de las tormentosas relaciones entre ambos partidos separatistas. Sobre el papel del controvertido Consell per la República, apunta que "Puigdemont no pretende controlar el Govern, está inmerso en un proceso de denuncia e internacionalización del conflicto. Está determinado, eso sí, a mantener la presidencia en el exilio y ese reconocimiento".

En cuanto a la estrategia que deben adoptar los partidos independentistas, Sànchez descarta la celebración de otro referéndum unilateral y dice que "si fracasa el diálogo hay que decidir como presionar con desobediencia, movilización ciudadana, la internacionalización del conflicto catalán. Existen fórmulas que estamos preparando y van más allá de esperar elección tras elección qué resultado obtiene el independentismo. Sin ponernos plazos".

Respecto a las relaciones con ERC, Sànchez acusa a Gabriel Rufián y a Joan Tardà de tutelar a Pere Aragonès y de actuar en contra del acuerdo con los neoconvergentes. En JxCat se sienten maltratados por los republicanos, aunque Sànchez evita acusar a su compañero de cárcel, el líder de ERC Oriol Junqueras, de la estrategia republicana. "Pero los otros lo han dicho en público. Hay algunos en ERC que quieren un acuerdo con los comunes y la CUP. Si es eso lo que quieren, que nos lo digan. Nosotros los votaremos", remacha.