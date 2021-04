Las claves de la sentencia sobre Pérez de los Cobos: salpica al Gobierno de Sánchez y 'obliga' a dimitir a Marlaska

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional anulaba el pasado miércoles el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos-Madrid) y condenaba al Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska a su reingreso en el puesto.

En una sentencia de 72 páginas, el magistrado Celestino Salgado estimaba así el recurso presentado por Pérez de los Cobos contra la resolución del ministro del Interior del pasado 28 de julio que ratificó el cese del mando de la Guardia Civil. El departamento de Grande-Marlaska ya ha anunciado que recurrirá.

Recordamos que Pérez de los Cobos fue cesado por no informar a sus superiores de la investigación reservada que realizaba la Guardia Civil en el marco de la causa sobre el 8-M que instruía la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. En dicha causa, llegó a estar imputado el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por un delito de prevaricación, que finalmente se archivó, por permitir las marchas sobre el 8-M en plena pandemia de la covid-19.

A continuación, analizamos en Libertad Digital las claves de una sentencia, que deja clara "ilegalidad" del cese de Pérez de los Cobos, que salpica al propio Gobierno de Pedro Sánchez y por la que debería dimitir el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

No es cierto de que el recurrente no informase del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento. La motivación de la propuesta de cese no es real; o al menos no se ajusta a la realidad. El desencadenante de la propuesta y orden de cese no fue que no se informase de la existencia de Diligencias de investigación en las que estaba incurso el Delegado del Gobierno en Madrid, sino la filtración de un informe de la UOPJ de la Comandancia de Madrid sobre dichas investigaciones judiciales sobre actuaciones que podían extenderse a otras personas, según apareció en una noticia publicada el 22 de mayo de 2020. Y la pérdida de confianza no es debido a dichas filtraciones o responsabilidad disciplinaria alguna -como señala la resolución del Excmo. Sr. Ministro-.