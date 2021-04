JxCat fulmina al letrado de Puigdemont que cuestionó las mociones contra la Corona o por la autodeterminación

Junts per Catalunya (JxCat) ha reprimido con dureza a Jaume Alonso-Cuevillas, uno de los abogados de Puigdemont además de diputado regional y miembro de la mesa del Parlament. Será sustituido en ese último cargo por la diputada Aurora Madaula. En JxCat no toleran que haya cuestionado las resoluciones parlamentarias en contra de la Corona o a favor de la autodeterminación.

De nada le ha servido enviar una carta al partido pidiendo disculpas. Tras evacuar consultas con el secretario general del partido, Jordi Sànchez, y el presidente de la formación, Carles Puigdemont, la presidenta de la cámara, Laura Borràs, sustituirá a Alonso-Cuevillas, que mantiene, salvo nuevo desliz, el puesto de diputado.

Cuarenta y ocho horas duró el rapto de sensatez de Jaume Alonso-Cuevillas. Tras un linchamiento en redes sociales, Alonso-Cuevillas ha decidido retractarse de sus palabras en una entrevista en Vilaweb y enviar una carta a su partido en la que se muestra dispuesto a inmolarse.

Alonso-Cuevillas había declarado en la citada entrevista que "si admitimos a trámite una propuesta de resolución que tenga por objeto reprobar al Rey o reafirmar el derecho de autodeterminación, inmediatamente la fiscalía se querellará y acabaremos inhabilitados. Mi opinión es que eso no es una confrontación inteligente". Además, calificó de "bestiesa" (animalada) "dejar que nos inhabiliten sin pena ni gloria". "La inmolación -añadió- se tiene que hacer si tiene eficacia; en caso contrario es absurda".

El sector más ultra del separatismo, encabezado por el inhabilitado Quim Torra, el exvicepresidente del parlamento catalán y miembro de JxCat Josep Costa y la colaboradora de La Vanguardia y TV3 Pilar Rahola, salió al paso de las declaraciones con fuertes críticas a Alonso-Cuevillas, quien ante el silencio de Laura Borràs y de Carles Puigdemont ha decidido remitir una misiva al partido pidiendo perdón, según el digital independentista El Nacional.

En la carta, el diputado y abogado asegura que no tiene miedo a ser inhabilitado y que obedecerá al partido si se le pide que curse una resolución parlamentaria que como miembro de la mesa le pueda costar el cargo. Llega tarde, pero explica que "soy partidario, y así se recoge en la transcripción, de mantener la confrontación con el Estado, pero especifico que, a mi entender, tiene que ser una confrontación inteligente y no meramente simbólica. Por eso no soy partidario de tramitar resoluciones meramente declarativas que puedan comportar inhabilitaciones gratuitas sin ningún beneficio político tangible. Otra cosa es si la decisión de la mesa, con riesgo de inhabilitación incluido, puede reportar algún beneficio político (por ejemplo investir a un presidente a pesar de la prohibición del TC o defender la prevalencia del reglamento ante determinadas resoluciones judiciales o administrativas)".

A modo de disculpa apunta que "no he renunciado, ni lo haré nunca, a defender los derechos fundamentales de la ciudadanía ni los principios democráticos de los que toda sociedad tendría que poder disfrutar. Pero como abogado con mentalidad estratégica, soy partidario de afrontar estratégicamente cada batalla". Y añade: "Según la situación, y vista la experiencia acumulada, puede ser más conveniente desobedecer, y asumir las consecuencias, o evitar el choque suicida e intentar sacar provecho de la actitud antidemocrática y demofóbica de los órganos del Estado. Eso es para mí confrontación inteligente. Ni rendición ni actitudes numantinas meramente simbólicas. Ante cada embate, actuar de la forma que más favorezca a nuestro objetivo final".