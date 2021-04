El auto de Marlaska que le deja en evidencia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a Policía y a la Guardia Civil que "nunca" informaran a sus superiores cuando investigaba el chivatazo del caso Faisán como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Dicha orden consta en el auto que redactó para abrir una pieza separada e investigar un delito de revelación de secretos y/o colaboración terrorista.

Esta orden judicial de Grande-Marlaska, mostrada este martes por la diputada de Vox, Macarena Olona, en el programa Es la Mañana de Federico en Esradio, deja en evidencia su "ilegal" actuación como ministro del Interior al cesar de forma fulminante al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Una destitución justificada por supuesta "pérdida de confianza", que en realidad se decidió porque no informó a sus superiores sobre la investigación del 8-M que dirigía la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.

El ministro del Interior cesó así a un mando de la Guardia Civil por cumplir unas órdenes de la juez Rodríguez-Medel que él mismo dio a la benemérita y a la Policía cuando era juez. Reproducimos a continuación sus órdenes en la investigación del caso Faisán.

"Al objeto de investigar la filtración que se ha producido, así como la participación criminal, se estima razonable construir sendos grupos de investigación, uno constituido por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Comisaría General de Información con los Carnets Profesionales que se dirán, así como por los miembros pertenecientes al Servicio de Información de la Dirección General de la Guardia Civil que ese Servicio determine, quienes únicamente podrán informar de sus pesquisas y del resultado final de dicha investigación a este Juzgado, y nunca a sus superiores, toda vez que los hechos necesariamente se han materializado dentro del entorno policial y el resultado podría verse alterado", indicaba Marlaska.

Una orden en la que insistía en el mismo auto: "Se faculta para que informen directamente a este Juzgado sobre los extremos y las circunstancias en que se han producido los hechos en cuestión, así como, en su caso, y si ello fuera posible, sobre la identidad de la persona o personas que presuntamente han cometido el delito de revelación de secretos objeto de la presente, debiendo abstenerse, en todo caso, de informar a sus superiores, dada la reserva de la citada investigación".

Auto de Fernando Grande-Marlaska en el caso Faisán.

La sentencia que 'obliga' a dimitir a Marlaska

El magistrado de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, estimaba el pasado miércoles el recurso presentado por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, contra la resolución del ministro del Interior del pasado 28 de julio que ratificó el cese del mando de la Guardia Civil.

La sentencia de 72 páginas destacaba que el cese "estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban", que "la motivación de la propuesta de cese no es real; o al menos no se ajusta a la realidad", y que "la pérdida de confianza se motiva por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil".

Además, recogía el testimonio como testigo del entonces DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, que salpicaba a la directora general del Cuerpo, María Gámez: "En una conversación de 13 minutos le dice que se va a cesar al coronel; el testigo le pidió parar el cese para llevar a cabo investigaciones sobre las circunstancias y que el interesado pudiera aducir en su defensa, lo que rechazó aquella porque la decisión estaba tomada por Moncloa y se le iba a cesar".