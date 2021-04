Hasta 'El País' denuncia el fraude del CIS: "Tezanos sobrestima sistemáticamente el voto de la izquierda"

El Mundo

"Ayuso reclama a Casado tener autonomía absoluta en la campaña del 4M". Que ya metió la gamba lo suficiente con la tontada de Toni Cantó.

"El CIS de Tezanos da un empate a 68 escaños de izquierda y derecha y deja a Vox a punto de quedar fuera de la Asamblea de Madrid". Dice el editorial que "los españoles están ya acostumbrados al zafio ejercicio de instrumentalización" que hace el amigo de Sánchez al frente del CIS. "Lo que ya rebasa el colmo es que lo haga incurriendo en una metodología fallida". La encuesta, por llamarla de alguna manera, "está plagada de errores" que, como siempre, responden a los "intereses de la Moncloa. La atribución de escaños no cuadra".

"La chapuza del CIS de Tezanos suma un peldaño más en el galopante descrédito de las instituciones desde que Sánchez es presidente". Antaño el CIS era la encuesta de todas las encuestas, con Sánchez, la única expectación es ver qué cuento chino nos cuenta Tezanos. En fin, si eso les hace felices.

Raúl del Pozo cuenta que "Sol ha distribuido un vídeo en el que empresarios del sector le dan las gracias a la candidata por haber apoyado a los bares en plena pandemia. Ella proclama que la libertad está salvando la economía de Madrid; los adversarios responden que el precio es tener más muertos". "Por esa política arriesgada y por las bajas en las residencias, Pablo Iglesias ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de pertenecer a una cuadrilla de delincuentes y ha insinuado la posibilidad de que sea imputada". Este matón de barra de bar acabará en la cárcel, al tiempo.

El País

"El bloque de izquierda se rearma en Madrid empujado por el oxígeno del CIS", dicen alborozados, como si lo de Tezanos fuera una encuesta seria. "PSOE, Más Madrid y Podemos ven ahora factible, aunque difícil, la movilización necesaria para ganar a Ayuso". Están como niños con zapatos nuevos.

"La campaña de verdad empieza ahora", dice Cué. "El empate que ofrece el CIS entre los dos bloques a 68 escaños —en Madrid no hay un Parlamento impar como en otras comunidades— supone un acicate para el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que ven cómo a pesar del espectacular crecimiento del PP, que va camino de arrasar, hay una posibilidad real de que el bloque de la derecha no sume y la izquierda pueda recuperar Madrid después de 26 años".

Y estaban ya poniendo el champán a enfriar cuando llega Kiko Llaneras, el especialista en encuestas de El País, y les agua la fiesta. "El centro se aleja de otros sondeos elevando la suma de izquierdas, pero debe leerse con cierto escepticismo: es un patrón de años que a menudo ha fallado". Es que no es una encuesta, son los deseos de Moncloa disfrazados de encuesta.

"El CIS da más votos a la izquierda que la mayoría de sondeos, pero esto ha sido una constante últimamente. La desviación no es una sorpresa: desde que José Félix Tezanos es presidente del CIS, las estimaciones del centro han sobrestimado sistemáticamente el voto de la izquierda. El origen de este problema está en su metodología. Entre los entrevistados del CIS hay más respuestas de votantes de izquierdas, y ese sesgo (que no es infrecuente) no parece corregirse lo suficiente al producir sus estimaciones". Vamos, que si a usted le llama Tezanos, le pregunta qué va a votar, y le dice que al PP, el socialista tira su respuesta a la basura. Este también debería acabar en la cárcel por malversación de fondos públicos.

ABC

"200.000 indecisos de Cs y Vox decidirán si gobierna Ayuso o el tripartito de izquierdas". Dice Isabel San Sebastián que "las encuestas son unánimes: el próximo 4 de mayo Isabel Díaz Ayuso arrollará a sus adversarios en las urnas madrileñas". Eso lo admite hasta el CIS. Yo pensaba que iba a dar por ganador a Iglesias.

"Ayuso resulta atractiva porque posee dos cualidades extraordinariamente raras en nuestra clase política: es valiente, se enfrenta sin miedo a sus oponentes, armada de sus convicciones, y tiene la humildad y la inteligencia de rodearse de personas más preparadas que ella; los mejores en cada área, en aras de una administración eficaz. Si no muere de éxito o la matan las envidias, Madrid seguirá en buenas manos". Dios te oiga, Isabel, como ganen los socialcomunistas nos matan de hambre.

Juan Fernández Miranda dice que "con Tezanos al frente el CIS se ha convertido en una impagable maquinaria para construir corrientes de opinión que acaben influyendo en el voto. No se trata de analizar el presente, sino de influir en él a conveniencia... socialista". "En la Moncloa saben que Ayuso está fortísima y que la única forma de ganar las elecciones es logrando que centenares de miles de votos de centro-derecha se pierdan en el desagüe del cinco por ciento, con Ayuso siendo víctima de su propio éxito".

Lo mejor de todo esto es que las encuestas solo les interesan a los periodistas y tertulianos, por lo que es difícil crear corrientes de opinión ¿O alguien cree que los ciudadanos están pendientes de lo que diga Tezanos?

La Razón

"Génova fía Madrid a que Abascal frene la caída de Vox". Cuenta Carmen Morodo que "aunque todo el mundo sabe que Tezanos no hace encuestas sino que sirve platos cabe reseñar que en los análisis demoscópicos que manejan en el cuartel general del PP ya se habían encendido hace días las alarmas por la posibilidad de que el estancamiento de este partido, y el derrumbe de Ciudadanos, no renten tanto en favor de Isabel Díaz Ayuso como para consolidar la mayoría del bloque de la derecha".

"La pregunta que sobrevuela en Génova es si esta misma coyuntura podría reproducirse a nivel nacional y penalizar también un voto útil a favor del PP". No, Pablo, cariño, no te preocupes, tú no movilizas a nadie, tranquilo.

El editorial contradice a Morodo, como viene siendo habitual. "Isabel Díaz Ayuso concita unas simpatías entre los votantes de VOX que pueden no tener réplica con otros candidatos del partido que preside Pablo Casado". Vamos, que Casado puede estar tranquilo, él no va a quitar votos a Vox.

José Antonio Vera ve otra intención en el CIS. "Nadie se cree ya al CIS. Tezanos menos que nadie. Tezanos lo usa a su antojo para montar tendencias". La encuesta de ayer es "una manera más que intencionada de llamar la atención sobre los votantes de Abascal para que se olviden de Ayuso y apoyen a Monasterio. El voto útil en estas elecciones no se llama Monasterio ni Abascal. Se llama Ayuso. Cuantas más papeletas coseche la candidata del PP, más estará asegurada la mayoría absoluta de la derecha", dice poniendo como ejemplo a Galicia.

También Marhuenda aprovecha para liarse a palos con el sirviente de Moncloa. "Félix Tezanos, presidente del controvertido CIS, ahora convertido en Centro Interno de Salvamento, ha salido al rescate de la Moncloa con una oportuna encuesta que, sin lugar dudas, habrá causado una honda e indescriptible satisfacción a su inquilino temporal". Como todas las que le hace.

Tezanos refleja un "mundo paralelo que le gustaría, pero que no coincide con la realidad". "La desesperación gubernamental ante el resultado en Madrid es evidente". Lo cierto es que se les ve nerviosos. Pero habrá que dejarles que disfruten con su encuesta. Y algún día habrá que demandar a Tezanos por utilizar el dinero de todos para hacer favores a Sánchez. Si el resultado en Madrid no responde a esta encuesta sería un buen momento.