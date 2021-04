Macarena Olona: "La indignidad de Marlaska no empieza con el cese de Pérez de los Cobos"

Macarena Olona ha dicho en una entrevista en Es la Mañana de Federico que "el pasado 26 de mayo el indigno ministro del Interior Marlaska vivimos un momento muy intimo porque sabíamos que le estaba haciendo cinco preguntas en las que le relataba los hechos que llevaron al cese de Pérez de los Cobos. Ese 26 de mayo solo sabíamos que el cese era una medida normal de reorganización en cargos de confianza".

"Las preguntas que le formulé esconden el caso más grave de corrupción política que afecta a la Guardia Civil desde el caso Roldán", ha añadido la portavoz de Vox en el Congreso.

Para Olona, "la indignidad del ministro comienza con el cese del coronel Sánchez Corbí, ahí conocemos al indigno ministro". "Es algo tremendo. Ha sido condenado el ministro Marlaska, ha sido condenada la directora de la Guardia Civil y el secretario de Estado".

"Ha sido un cese injusto, una represalia, una arbitrariedad y, lo más grave, una desviación de poderes. Esto es lo que motiva que Vox haya interpuesto, a través de mi compañera Marta Castro, una querella", ha añadido Olona. "Si algo ha evidenciado es que, simplemente, es una directora florero, que hace y obedece todo lo que le indica el ministro del Interior".

"Casos de ceses indignos por parte de políticos los tenemos ahora con el PSOE pero lo tuvimos con el Gobierno de Rajoy con el cese del que fuera DAO, Pablo Martín Alonso, porque se negó a informar de los casos Lezo y Púnica".

"Esta sentencia que condena al ministro pone negro sobre blanco porque si ha sido cesado el coronel Pérez de los Cobos es por no querer revelar secretos públicos", ha sentenciado.

El auto de Marlaksa

Macarena Olona ha llegado a Es la Mañana de esRadio con un auto del juez Marlaska del caso Faisán en el que, el actual ministro ordenaba que los investigadores "sólo podían informar de las pesquisas al propio Marlaska y nunca a sus superiores", señalaba Olona.

Elecciones madrileñas

Sobre la campaña a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Macarena Olona ha dicho que "Vox no ha pactado una no agresión con el PP, es cómo nos hemos comportado estos meses, fiables y leales, protegiendo a Ayuso cuando se ha visto sola con los ataques despiadados desde el Gobierno y desde Génova".

"Todos somos conscientes de que el problema que tiene Ayuso es Génova", ha añadido Olona, que ha puesto como ejemplo los pactos del PP con el PSOE como "las negociaciones indignas para repartirse los jueces". "La campaña la asumimos con muchísima ilusión y es una oportunidad para que los madrileños se puedan ver representados por la voz del sentido común".

Del boicot promovido por Podemos al acto de Vox en Vallecas, ha dicho que "no vamos a dar un paso atrás, porque lo que hemos hecho estos meses es defender al pueblo de Madrid, incluso del Gobierno de Sánchez". "Esto no va de personas, pero no vale dar un mensaje hasta el 4 de mayo para dar otro el día 5" y ha asegurado que para ella "el verdadero rostro del PP es el de Cayetana Álvarez de Toledo".

Miedo a la "tiranía roja" en Andalucía

Tras las preguntas de los oyentes, la diputada de Vox, ha expresado su temor a que Andalucía corra la misma suerte de Murcia, Castilla y León y la que evitó Madrid al convocar elecciones, que el PSOE y Ciudadanos terminen haciendo una moción de censura al Gobierno de Juanma Moreno.

"Al señor Juanma Moreno le hemos pedido que deje de estar preso y rehén de las encuestas internas. Está poniendo en juego Andalucía y que vuelva la tiranía roja que ha gobernado tantos años Andalucía".

Aclaraba Olona que no teme a Juan Marín, sino "a los cinco diputados (de Ciudadanos) con los que el PSOE puede sacar adelante una moción de censura en Andalucía". Añadía con sorna que "poner una gasolinera cada uno de los cinco parlamentarios es muy sencillo".

Por último, advertía: "Me va a escuchar el señor Juanma Moreno como se plantee una moción de censura y se pierda Andalucía".