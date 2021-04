Vox ha vivido una tarde de tensión, enfrentamiento y graves agresiones en Vallecas en el acto que había convocado el partido y tras el llamamiento de la izquierda para reventarlo. Miembros del partido, entre ellos Santiago Abascal, han sido agredidos mientras el líder de Vox ha demostrado acercándose a los ultras que estaban sólo a 18 pasos de ellos. "Nos han intentado lapidar con piedras con la complicidad del ministro Marlaska y de Pedro Sánchez", ha dicho ante los suyos, mostrando desde el atril algunos de los objetos lanzados por los manifestantes.

En Es la Noche de Dieter, Macarena Olona ha contado en directo lo que estaba pasando: "Estamos pidiendo que venga el jefe del dispositivo policial y aquí no aparece nadie".

"Acaban de abrirle la cabeza a dos asistentes al acto, acabo de llamar a Meritxell Batet para que nos ponga en contacto con Marlaska. Le acusamos de lo que está pasando, sabiendo de las contramanifestaciones que se estaban organizando han permitido una proximidad" que ha permitido las agresiones, ha dicho la diputada de Vox, que ha explicado que "había niños presentes".

Al término del acto, Santiago Abascal ha contado todo lo ocurrido en una entrevista también en La Noche de Dieter, de esRadio: "Ha sido gravísimo, han permitido que la plaza fuera tomada", ha señalado Abascal tras recordar que en otros lugares como Sevilla se cortaron los accesos al lugar del mitin.

Abascal ha insistido en que "la agresión ha sido muy grave": "Los adoquines han impactado a gente a mi lado, han impactado contra un diputado, he visto volar los adoquines por encima de mi cabeza". También ha explicado su decisión de contar los pasos, dieciocho, que les separaban de quienes les acosaban. "Han dejado que los que nos rodeaban estuvieran sólo a 18 metros. Esto es una buena muestra de lo que quiere el comunismo: impedir que los disidentes podamos hablar".

El líder de Vox ha insistido en señalar a Marlaska y en destacar cómo a los antidisturbios "no les han dejado actuar, en contra de su voluntad". También ha relatado cómo él mismo ha recibido un botellazo y cómo ha escuchado vivas a ETA. En su opinión, lo vivido corrresponde con un intento de batasunización de la sociedad española que con la llegada de Podemos al Gobierno "es más clara que nunca". "Pero Vox va a resistir, para impedir que el comunismo asalte Madrid".

En la entrevista, Abascal también se ha referido al tuit de Iglesias culpando de lo ocurrido a Vox: "Es un criminal y un miserable. Sólo sabe incitar a la violencia" y "protagonizarla a través de las huestes que envía", mientras ellos "a la vez se victimizan". Hoy, ha insistido, se ha lanzado adoquines "y el responsable es el gobierno que controla Iglesias y que preside Sánchez". "En ningún lugar de Europa ocurre que un partido no pueda celebrar un acto, con la complicidad gravísima del ministro del Interior".

Abascal y su partido van a demandar al ministro del Interior tras colocarles "a tiro de piedra" de los violentos. "Lo sorprendente es que no haya habido muertos", ha señalado el líder de Vox, que ha dicho que pese a que lo han pedido ni el ministro ni el responsable del operativo "han dado señales de vida". "Vamos a hacer un esfuerzo para llevarle ante el juez" y "vamos a hacer campaña en todos los barrios que nos apetezca. Vamos a exigir que podamos hacerlo en libertad".

Tras señalar que esta tarde "ha vuelto a vivir la sensación que he vivido en los peores tiempos" en el País Vasco, ha destacado cómo la extrema izquierda "ha perdido los barrios" mientras su partido camina allí "entre aplausos y ánimo". "Ellos no lo pueden hacer espontáneamente, tienen que escuchar los reproches de la gente" y por eso, ha dicho, se organizan para "reventar" los actos de otros. "Esto no le ocurre a la izquierda", ha destacado.