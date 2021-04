La desesperación crece en Moncloa: "La agitación fantasmagórica de hordas de camisas pardas" ya no cuela

El Mundo

"Sánchez presume de un plan de vacunas que amenaza al verano". Ya hemos perdido la cuenta de las veces que Sánchez ha anunciado su plan de vacunas. La rueda de prensa de ayer en Moncloa era simplemente un acto electoral contra Ayuso, ya ni se molestan en disimular. Y toda la maquinaria mediática sanchista mesándose los cabellos porque el Gobierno de Madrid busca vacunas hasta debajo de las piedras, ¡qué horror! Luego llegó la noticia de que Puig hace lo mismo y les jorobó el día. Cachis, Puig, tío.

Dice el editorial que "Sánchez reaparece para descartar la prórroga de la alarma no por convicción sino por debilidad parlamentaria e inoportunidad electoral, para verter insidias contra Ayuso al rescate de Gabilondo y para prometer la vacunación masiva que lleva meses estancada". Lo patético es que tiene la "esperanza de que los votantes madrileños le crean". ¿Creer a Sánchez? Es más fácil creer en los extraterrestres, la resurrección de los muertos y los fantasmas del palacio de Linares.

Federico Jiménez Losantos flipa con la campaña del marqués de Galapagar, yendo a Vallecas a pedir el voto después de hacerse rico con la política. "Llega un cochazo con escolta a algún lugar del sur de Madrid. Al frente, el chófer mira impertérrito hacia adelante, mientras otro empleado, mayordomo o escolta, abre la puerta de atrás, inclinando levemente la cabeza. Se abre del todo el coche —ya digo que es grande— y se apea un tipo barbichoto, coletudo y cuarentón, ataviado a lo Paquirrín, con una sudadera mostosa en la que pone Fariña".

"El potentado es Pablo Iglesias, que salió de Vallecas diciendo que nunca se debe confiar en quien abandona el barrio y ahora llega a acabar con la pobreza. Viene con su gente, hace un vídeo contra Ayuso y el capitalismo salvaje, y, mientras lo suben a las redes, vuelve al automóvil, camino de su mansión".

Pero la cosa no acaba aquí, el millonetis tiene la inmensa cara dura de pedir dinero para que le paguen la campaña "sin deber nada a los bancos". Eso sí, hay que ingresarlo en un banco, en su banco, para se exactos, "la Caja de Ingenieros, que obsequió a Iglesias con el casoplón de Galapagar, valorado en un millón de euros, a mitad de precio y con una hipoteca que ningún banco daría" . Un banco que en realidad se llama Caixa de Ingerniers y que es el banco de los indepes. Y todavía habrá algún podemita que le dé la pasta.

El País

"Sánchez promete 85 millones de vacunas en seis meses". ¡Agggg!, cuando leo la frase 'Sánchez promete' me entran escalofríos.

La campaña contra Ayuso arrecia en El País. Hoy por lo de la vacuna rusa. De Puig y sus negocios con la Janssen no dice nada. "El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso avanza en la construcción teatral —que resultaría grotesca de no ser dramática— de su excepcionalismo". Bueno, por lo visto en Valencia no hay tal excepcionalismo. No es consciente El País de que quienes resultan grotescos son ellos.

"La explicación dada por la Consejería de Sanidad, alegando que tiene la obligación de explorar escenarios para adelantarse a los acontecimientos "ante la inoperancia del Gobierno, es del todo falaz". ¿Falaz? Si no ha dado pie con bola en toda la pandemia. La gente es muy consciente de que si se deja la gestión del virus en manos del Gobierno de Sánchez su vida corre serio peligro.

Y ya no es una independentista madrileña rufianesca, sino una "populista estilo Hungría y Eslovaquia" que están poniendo la vacuna rusa. Y Dinamarca, olvida decir El País.

ABC

"Sánchez anuncia el fin del estado de alarma sin un plan b". Dice el editorial que "Sánchez vuelve a politizar el virus en favor de sus intereses. Por experiencia y trayectoria, el ciudadano ya sabe que la palabra de Sánchez tiene siempre un valor relativo". ¿Relativo? Está caritativo hoy ABC. La palabra de Sánchez no vale una perra gorda.

Julián Quirós hace un repaso de las veces que Sánchez nos ha vendido que ha vencido el virus, "en mayo pasado cuando finalizó el confinamiento, también en navidades al proclamar la llegada inmediata de vacunas y, por último, ayer garantizando dosis (casi) inminentes: en agosto estarían inmunizados 33 millones de españoles". Palabra de Sánchez, pies para qué os quiero.

Luis Ventoso apunta al bochorno de la televisión pública en el mitin de ayer en Moncloa. "Resulta inexplicable —e inadmisible— que el presidente del Gobierno ofrezca una rueda de prensa en la que no se permite preguntar a ninguno de los tres periódicos nacionales de mayor audiencia (sí al diario separatista catalán Ara)".

"Sánchez adoptó esta vez un tono mayestático para reprochar a la Comunidad de Madrid, sin citarla, su 'falta de lealtad, solidaridad y seriedad'. Pero hoy en día TVE ya es más papista que el Papa. Así que, minutos después, cuando le dieron turno, la periodista de TVE volvió al tema con una pregunta que si no estaba pactada lo pareció —pareció redactada por el propio Sánchez—: 'Presidente, quería volver a lo del Gobierno de Madrid y Sputnik. Usted le ha pedido lealtad y seriedad. ¿Cree que el Gobierno de Madrid no ha sido leal y serio?'. Pregunta a la carta, en una televisión pública que pagamos todos, para ponerle el balón en el pie y que pudiese zumbarle a Ayuso". Fue de vergüenza ajena.

Y es que ya no les funciona, dice Manuel Marín "la agitación fantasmagórica de hordas de camisas pardas", "esta amenaza ya produce abulia y descreimiento. El temor a un pretendido fascismo ha empezado a convertirse en un soniquete cansino". Así que ahora van a probar con el tema de las vacunas. Con el Zendal y el Wanda vacunando a toda máquina, el Wizink Center y el Ifema esperando a que Sánchez cumpla su palabra para ponerse a funcionar, y la atención primaria citando de un día para otro a los viejitos me temo que también pinchan en hueso. Porque atacar a Ayuso por buscar vacunas es tan efectivo como fomentar la madrileñofobia para que te voten los madrileños.

La Razón

"Campaña de vacunas versus vacunas en campaña". Lo de ayer de Sánchez fue una intervención meramente electoralista, dice el editorial. Un mitin par periodistas a su servicio.

"En cualquier caso, los hechos son tozudos y lo cierto es que no se han cumplido ninguno de los objetivos marcados por el Gobierno sobre la campaña de vacunación, comenzando por los mayores de 80 años, el 80 por ciento de los cuales debía estar inmunizado al llegar abril, porcentaje que, hoy, apenas llega a la mitad, y siguiendo por quienes tienen entre 70 y 80 años, a los que se ha dejado en el limbo por falta de vacunas sin contraindicaciones. Pedro Sánchez pratrimonializó ayer unas vacunas que aún no tiene". Como con los fondos que no llegan nunca.

Juan Ramón Lucas dice que "lo que se juega sobre el tablero de Madrid es la hegemonía de la izquierda o la derecha como punto de partida para reconquistar la Moncloa o mantenerse en ella". De momento vamos a centrarnos en que no entren en Madrid, cada cosa a su tiempo.

"La candidata presidenta ha desarrollado una personalidad propia, de carácter singular y peleón, partiendo –y eso si que es un mérito político– de un desconocimiento o hasta desprecio de los adversarios y alguna prensa, que aún hoy se resisten a reconocer pese a la evidencia de su popularidad y el éxito de las encuestas". Ahora le tienen miedo.

"No es que Ayuso vaya a poner en cuestión el liderazgo de Casado, sobre todo con un resultado que le permita continuar, es que en su partido y desde la base, la van a llevar a Génova en volandas". Lucas, dejemos a Génova al margen de esta campaña. Solo le haría daño a Ayuso, y por ende, a Madrid, y por ende, al PP. Así que mejor dejar a Casado dormitar hasta el 4 de mayo. Y ya queda un día menos.