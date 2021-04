El magistrado del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido, se aparta de la causa del 1-O

El magistrado progresista del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido apartarse de la causa del 1-O tras la recusación solicitada por los golpistas condenados por falta de imparcialidad.

Tal y como desveló Libertad Digital, Conde-Pumpido estaba obligado a "abstenerse" en la causa tras una intervención en el Congreso en noviembre de 2017, en la que se refirió implícitamente a los delitos de sedición o malversación. Por ello, los condenados por el golpe han pedido su recusación. Hace apenas mes y medio, el magistrado conservador, Antonio Narváez, decidía apartarse de esta causa tras otra petición de recusación por unas declaraciones similares sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Según un comunicado del TC, "una vez designado el magistrado ponente de la abstención, por el turno específico de designación, este elaborará una propuesta de resolución, en forma de Auto, que será examinada por el Pleno jurisdiccional del Tribunal".

La renuncia de Conde-Pumpido se produce sólo unas horas después de que LD publicase que entre los magistrados de Alto Tribunal existía "perplejidad" por el apoyo que estaba brindando el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, al magistrado Conde-Pumpido. Según las fuentes del TC consultadas por este diario, Rivas estaba "presionando a los magistrados del Alto Tribunal para que el Constitucional no se fracture, apelando a su responsabilidad para salvar a Pumpido y no apartarle de la causa". Por ello, se consideraba que "González Rivas está mostrando una doble vara de medir respecto a Narváez que puede perjudicar su aspiración a convertirse en presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo".

A pesar de que dicha información ha precipitado la renuncia de Conde-Pumpido, desde el Gabinete del TC se afirma en el citado comunicado que la abstención del magistrado "desvirtúa la noticia publicada hoy en un medio digital que afirmaba, con rotundidad, que el Presidente de la institución estaba presionando a los magistrados para mantener a Conde-Pumpido en la causa del 1-O".

En un escrito entregado esta mañana al presidente del Tribunal Constitucional adelantado por El Español, Conde-Pumpido sostiene que "no estoy incurso en ninguna de las causas de recusación", no obstante, añade que dada la "controversia constitucional, social y política" generada por la causa del 1-O, se "impone y justifica, de forma singular, el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza en la imparcialidad de la actuación de este Tribunal, de manera que, cualquiera que sea su sentido, no se puedan deslegitimar indebidamente las resoluciones que habrán de ser dictadas, en sentido estimatorio o desestimatorio".