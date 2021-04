Toni Cantó denuncia las prácticas manipuladoras de TVE ante una nerviosa Mónica López

Toni Cantó ha aprovechado su entrevista en La Hora de la 1 para dar su opinión sobre la deriva de TVE. "Me parece absolutamente vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS, al que manipula" o "espacios como esta casa en la que yo he trabajado muy a menudo".

"Eso no se lo voy a permitir", ha contestado nerviosa Mónica López. Cantó ha continuado con un "déjame que me explique", enumerando ejemplos de manipulación contra el Gobierno de Díaz Ayuso: "Cuando entrevistan a un enfermero o psicólogo para poner a parir a Ayuso y ocultan que son afiliados del PSOE o concejales de Podemos, están echando a parte de la audiencia; cuando manipulan un gráfico para que parezca que Madrid está peor, están echando a una parte de su audiencia".

Toni Cantó acaba de cantarle las cuarenta a RTVE en pleno directo, con una educación exquisita y unos argumentos llenos de razones. Así se defiende la TV de todos. Bravo 👏🏻 👏🏻 pic.twitter.com/EnES0IuEy6 — Ismael Sirio López Martín 🇪🇸 (@ismaelquesada) April 8, 2021

Cantó ha recordado que TVE está en "los peores datos de audiencia de su historia" con un ocho por ciento en febrero y días con tan sólo un seis por ciento, algo que ha achacado a que "los españoles han percibido que no es un espacio neutral". "No es TV3, no es ETB, pero no es neutral", ha insistido.

Entre risas nerviosas de la entrevistadora, el ex de Ciudadanos y nuevo fichaje de Ayuso ha continuado recordando que TVE cuesta 1.127 millones de euros a los españoles y que ese gasto "habrá mucha gente que empezará a cuestionarlo" si siguen en esa línea. En su opinión, RTVE es necesaria: "Yo espero que, por el bien de los trabajadores de esta casa, se recupere la neutralidad".