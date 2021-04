Rosa Díez sobre los ataques a Vox: "La kale borroka está en el Gobierno y buscan un muerto"

Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia en Es la Mañana de Federico el ataque a Vox en Vallecas y ha apuntado que no es nada nuevo sino que "recuerda mucho a lo que he vivido en el País Vasco, se repiten hasta con las mismas expresiones y de la misma manera". Díez ha recordado cómo "los demócratas vascos sufrimos el totalitarismo por parte de los nacionalistas que trataban de impedir que triunfara el sistema del 78" y ahora "se repite la historia, empezando por cambiar el nombre de las plazas".

A la plaza de la Constitución de Vallecas donde tuvo el acto de Vox los violentos y los que los jalean la renombraron plaza roja al igual "que cuando organizábamos actos en las plazas de la Constitución en el País Vasco y cambiaban el nombre para atacarnos". La diferencia con lo que pasaba en el País Vasco es que "entonces el nacionalismo gobernante no combatía a los totalitarios de ETA pero no los tenían en el Gobierno como están ahora con Sánchez".

De hecho, "los que organizan la violencia y quieren acallar a la oposición democrática están en el Gobierno de España, ahora quien dirige la kale borroka está en el Gobierno porque Sánchez ha elegido el guerracivilismo". Rosa Díez ha añadido que "ahora no matan, pero buscan un muerto para que no haya vuelta atrás" y ha subrayado que "si hay un muerto, no será un accidente" ya que "los chicos de la gasolina ahora son de Sánchez que ha elegido esos socios porque le son útiles para demoler la democracia".

Muestra de que el presidente está de acuerdo es el hecho de que Sánchez no vaya a cesar a los ministros Irene Montero, Alberto Garzón o Ione Belarra tras justificar la violencia y culpar de ella a la víctima "porque son sus instrumentos". La historia se repite "hasta la forma en la que groseramente vinculan lo ocurrido echando la culpa a Vox y a los vecinos que fueron a escucharles", porque "no sólo persiguen al partido sino a los ciudadanos que les escuchan". Desde Podemos y sus satélites acusan a Vox de provocadores, "a nosotros también nos llamaban provocadores, y lo hacían cuando estaba en Basta Ya, en UPyD e incluso en el PSOE".

Díez ha desmontado otro de los argumentos de Podemos contra Vox sobre que es lo que buscaban los de Abascal porque se traduce en más votos para Vox. "Eso no son más votos para Vox, buscan socializar el miedo a acudir a los actos y luego votar, es algo ensayado, difundir el miedo a pronunciarse". Por eso ha pedido a los ciudadanos "no tener miedo, superarlo y salir a la calle a defender la democracia". Entonces "les gritábamos 'sin pistolas no sois nada' pero ahora habría que decirles a podemitas, independentistas y filoetarras 'sin Sánchez no sois nada'". Junto a la lucha por parte de los ciudadanos para defender la democracia también ha abogado por "denunciarlo en la UE".