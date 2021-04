La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado este sábado al voto de "los 110.000 jóvenes que van a votar por primera vez" en los comicios autonómicos del 4 de mayo, confiando en que no se van a "dejar engañar" por la izquierda que quiere "arrastrarnos al guerracivilismo".

Ayuso ha participado en el acto de apertura del XV Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, donde ha animado a los asistentes a rechazar "proyectos de ingeniería social fuera de la realidad" que ponen en peligro la "libertad" y "prosperidad".

"Lo que no quiero es que nadie os diga es que sois una generación cualquiera o una generación perdida (...) La pandemia os ha puesto mil dificultades para llevar adelante vuestra vida social, amorosa y viajera, y justo cuando la estabais estrenando", ha declarado Ayuso, a cuyo juicio los jóvenes han sido "junto a los mayores" los "más perjudicados" por la pandemia del coronavirus.

‘La izquierda que divide’

Ayuso ha cargado contra la izquierda que "divide", sea "por barrios", por "un tipo de ecologismo prefabricado" o por "un falso feminismo que representa a muy pocas mujeres" y se basa en un "colectivismo victimista".

En concreto ha atacado al PSOE, "al que acompañan en su camino golpistas y batasunos, okupas y bolivarianos", y que desde "la 'Moncloa Press'" ha lanzado "una campaña feroz" contra el turismo extranjero. "Si eso no es xenofobia, ¿cómo se llama?", ha preguntado.

Vox también denuncia que la izquierda busca un ‘enfrentamiento civil’

"A nosotros no nos van a encontrar en el enfrentamiento civil, sino en la valentía" a pesar "de las piedras, de las amenazas y de las zancadillas", ha asegurado este sábado el líder de Vox, Santiago Abascal, dirigiéndose a sus afiliados y a los electores del partido, a los que ha pedido evitar el "asalto comunista de Madrid" y evitar que gobierne "el sátrapa de Galapagar".

Ese ha sido el principal mensaje que ha trasladado Abascal en la Asamblea General Ordinaria de la formación, que se ha celebrado de forma telemática y en la que también han intervenido el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, y su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, que ha pedido serenidad frente a los episodios violentos como el sucedido esta semana en el distrito madrileño de Vallecas.

Conservar la templanza

"Hoy más que nunca tenemos que conservar esa templanza", ha dicho Monasterio, al señalar que no les conseguirán arrinconar y que tratarán de ganar con las ideas y "nuestro amor a España".

"Vox ha encontrado y padecido la violencia como no la padece otra organización política en Europa" ha lamentado Abascal, al preguntarse de forma retórica, cuántos mítines del PSOE o de Unidas Podemos, de las fuerzas separatistas o de otros partidos "son interrumpidos con la violencia y con la saña con la que le sucede a Vox".

"No seremos nosotros los que contribuyamos a que eso también les ocurra a ellos. No estamos hechos de la misma pasta", ha destacado y ha planteado qué ocurriría si "los socialistas o los comunistas" acuden a plazas con menos votos que ellos y deciden impedirles hablar porque esos "no son sus barrios".

Pues que España, ha expuesto, "caminaría hacia el enfrentamiento civil, y a nosotros no nos van a encontrar en el enfrentamiento civil sino en la valentía", ha sentenciado.

‘Asalto comunista a la CAM’

Abascal ha considerado también que en Madrid "se está jugando el futuro de España" y por eso cree que el exvicepresidente Pablo Iglesias, que, según él, sigue en La Moncloa "con dos ministras que desde su cargo azuzan la violencia", ha acudido a las elecciones "para perpetrar el asalto comunista definitivo a un espacio de libertad como es esta región".

Por eso entiende que la función de Vox ahora es la de "evitar el asalto comunista de Madrid y evitar que el sátrapa de Galapagar (en alusión a Pablo Iglesias) pueda acabar convertido en presidente aunque quede detrás".

Abascal sospecha que el candidato socialista Ángel Gabilondo es solo un "hombre de paja" y cree que Iglesias va a decir que no sigue adelante si no le dan la Presidencia" y frente a eso, ha subrayado que Vox "es el voto más seguro" porque es el partido que dice lo mismo en todas partes y votarles a ellos es lo que "más duele" a los enemigos de España y de la libertad.

Ángel Gabilondo

Precisamente el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, ha asegurado este sábado que si es elegido presidente formará "el primer gobierno paritario de la historia" de la Comunidad de Madrid, además de sacar adelante "la primera ley propia" de Igualdad y un plan "urgente" para víctimas de violencia de género.

Así lo ha anunciado en un acto electoral celebrado en la sede de Ferraz, centrado en las políticas feministas, y donde ha estado acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la 'número 2' de su lista, Hana Jalloul, y la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.

Además, ha insistido en la necesidad de abordar un plan "urgente para víctimas de violencia de género y mujeres en situación de especial vulnerabilidad, que "garantice su incorporación sociolaboral y una solución habitacional y que blinden los fondos estatales y estos sean destinados de forma efectiva a esta política".

"El feminismo no es un extremo, es simplemente justicia, democracia", ha considerado el candidato socialista, quien ha hecho un llamamiento a "parar esta concepción de la sociedad", que es lo que quiere "el gobierno de Colón", en alusión a la foto que se hicieron los líderes de PP, Cs y Vox en un acto conjunto, y ha advertido de que el PP "podría entregar la Consejería de Educación a Vox como ha ocurrido en Murcia".

Calvo carga contra Ayuso

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha cargado contra Díaz Ayuso, de la que ha asegurado que es una mujer "que se preocupa más por cómo le va a ayudar Vox y la ultraderecha que por lo que necesitamos las mujeres de Madrid".

"(Ayuso) Está en sostener un gobierno vicario milímetro a milímetro con lo que piense y decida Vox", ha estimado Calvo, quien ha reiterado que "por eso es tan importante en estas elecciones que el PSOE sea el partido político que se siente a gobernar", porque "para la ultraderecha el objetivo político somos nosotras y el feminismo".

Calvo también ha reivindicado, frente al eslogan de 'Comunismo o libertad' de Ayuso, que "el socialismo es la igualdad, entendida para llegar a la libertad de todos, no de unos pocos", ya que "es muy fácil hablar de la libertad de una élite", pero "la libertad es lo que hay cuando se atraviesa la igualdad".

Iglesias: ‘Una minoría entiende la CAM como una trinchera’

El cabeza de lista de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias, ha considerado este sábado que la clave del éxito de la derecha en la región fue apoyarse en los poderes económicos y mediáticos para crear la ficción de que eran una mayoría, pero es una "mentira" que espera que se pueda revertir.

Iglesias ha intervenido ante el Consejo Confederal de Unidas Podemos con una alocución preelectoral en la que ha hecho un llamamiento a "la mayoría social", porque se va a dilucidar "si la mayoría habla otra vez o si por el contrario la minoría egoísta y ruidosa vuelve a decidir por todos".

El exvicepresidente del Gobierno ha señalado que la derecha es "una minoría que entiende la Comunidad como una trinchera desde la que resistir los cambios, de la mano de los grandes poderes económicos y mediáticos" y que tomó la pandemia como "una oportunidad de recuperar el poder que habían perdido en el Estado".

‘Madrid no es derechas’

"Pero es mentira, Madrid no es de derechas", ha agregado el secretario general de Podemos, antes de subrayar que "hay una mayoría social que necesita los servicios públicos, que está harta de corrupción y que entiende que la vivienda es un derecho".

Iglesias confía en esa mayoría social para impedir que "la ultraderecha machista, racista, homófoba y que odia a la gente de los barrios como Vallecas pueda hacerse con el poder en Madrid".

Ciudadanos pide ‘concordia’

El candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha avisado este sábado de que plantear que "hay una parte de Madrid que es buena y una parte que es mala", como a su juicio plantea Unidas Podemos, "es una visión incendiaria y muy peligrosa".

En un encuentro telemático con afiliados del partido, Bal ha reprochado al candidato Pablo Iglesias que diga "que Vallecas es un barrio que tiene que pelear contra el barrio de Salamanca", como si en uno y otro "solo viviera un tipo de personas".

Frente a ello Bal propone un mensaje basado en "la concordia" y que con "todos los barrios unidos" hagan de la región "un Madrid mejor, el Madrid del año 2030 y no el Madrid de 1936".