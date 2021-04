El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha criticado que el PSOE quiera excluirlo de la lista electoral del PP, al haber denunciado su candidatura ante los tribunales, y ha avisado de que aunque no esté en ella se dejará "hasta el último aliento" por la libertad.

"El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M. Ahora trata de excluirme de la lista de Isabel Díaz Ayuso", ha escrito en sus redes sociales, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid haya dictaminado excluirle de la lista al considerarlo "inelegible" por no estar inscrito en el censo electoral vigente, tras una denuncia de los socialistas.

El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M Ahora trata de excluirme de la lista de @IdiazAyuso Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad. https://t.co/VoW7d3SRPm — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 11, 2021

Según ha defendido, su compromiso "es por la libertad" y, por ello, "esté en la lista o no" se dejará "hasta el último aliento". "Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad", ha remarcado.

Es más, en una entrevista en 'La Sexta' ha asegurado que cree "que la campaña sigue igual que hace unas horas" y ha avanzado que este lunes acudirá al mitin al que tenía previsto asistir antes de que se pronunciara la justicia.

‘Esto no es Venezuela’

"Sánchez, Iglesias o quien sea podrán intentar que los madrileños no voten, podrán intentar que me saquen de la lista, pero no me van a impedir que haga un motín. Esto es la Comunidad de Madrid no es Venezuela", ha enfatizado Cantó, al tiempo que ha reiterado que "seguirá haciendo mítines" porque, a su juicio, es "esencial" que la región madrileña siga siendo gobernada por Ayuso y no por "el peor gobernante de todo el mundo", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acompañado de Iglesias".

Preguntado sobre si le ha sorprendido la decisión del Tribunal Constitucional, ha señalado que "le sorprende un poco" que una persona que lleva más de la mitad de su vida viviendo en Madrid "no pueda estar en las listas por Madrid". No obstante, ha transmitido su "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales. Por su parte, el PP de Madrid ha anunciado que recurrirán el fallo del TC.

Dice que seguirá luchando por un ‘Madrid libre y próspero’

En este sentido, el exdirigente de la formación 'naranja' ha advertido que ahora peleará "con más fuerza y más enrabietado si cabe para que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta" y para que, en sus palabras, Madrid siga siendo un territorio "libre y próspero".

Sobre su empadronamiento en Madrid el pasado 22 de marzo, horas después de que la presidenta madrileña anunciara las elecciones, ha argumentado que, tras dejar de formar parte de Ciudadanos, cambia su padrón al de la comunidad madrileña al decidir volver a su trabajo habitual porque es aquí "donde se realiza la mayor parte de la actividad" como actor.

‘Soy libre; Tengo trabajo’

Además, Cantó ha negado haber recibido garantías del PP por las que, si finalmente no concurre en las listas del PP el 4-M, tenga un puesto asegurado. "No, no es que no me hayan dado garantías. Soy una persona libre, tengo trabajo", ha respondido.

Por último, aunque ha insistido que se entró en la lista de Ayuso como independiente, ha agradecido la propuesta del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que le invitara a Sol y que, a partir de este momento, surgiera "esta aventura". Asimismo, ha mencionado a la presidenta madrileña y al líder del PP, Pablo Casado.