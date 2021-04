'El País' tacha de "fanáticos" a los bares ayusistas de Madrid

El Mundo

Entrevista a Mañueco de Lucía Méndez. Dice el presidente de Castilla y León (del PP) que su región es el motor económico de España, que ha buscado "el equilibrio entre salud y economía" pese a que lleva un año con todo cerrado, que "hemos sufrido en toda España, pero en Castilla y León hemos resistido mejor", aunque tiene arruinado a todo el sector hostelero y que "es un error confundir estas elecciones con unas generales". Que se lo diga al candidato Sánchez.

Y la chapuza de Génova con Toni Cantó. "La Justicia saca de la lista del PP a Toni Cantó y Agustín Conde porque no estaban inscritos en el censo electoral vigente". Dice El Mundo que Ayuso recurrirá la Constitucional. Teo, para ya, deja de enredar.

Iñaki Gil responde a la vergonzosa, deleznable, sucia, desleal y miserable campaña del presidente del Gobierno contra Ayuso. "Señor presidente: si tiene pruebas de que la Comunidad de Madrid falsea datos de la pandemia, preséntelas. Porque a nuestro juicio eso inhabilita a un gobernante. Y si no las tiene, cállese". Como le soltó Ayuso a modo de bofetada, cree el ladrón que todos son de su condición.

Dice Ansón que "Pedro Sánchez sabe que si el PSOE no gobierna en Madrid tras el próximo 4 de mayo, el derrotado ante la opinión pública será él, no Gabilondo. Por eso se ha lanzado alocadamente a la campaña electoral con desmesurados ataques a Díaz Ayuso". Jugando con la salud de las personas, que es lo que lleva haciendo desde que empezó la pandemia. Que alguien le dé una tila, o algo más fuerte.

El País

El País ha decidido pisar los bares ayusistas para hacer un reportaje. "El origen del fenómeno de Ayuso en los bares de Madrid". Manuel Viejo se dedica a descalificarlos y los define como una "mezcla de fanatismo y admiración hacia la presidenta" que "crece cada día en Madrid gracias al eco de los medios de comunicación". Como crece la aversión de la izquierda a la presidenta gracias al eco de algunos medios de comunicación.

"¿Es Ayuso la nueva reina de los bares? Por prometerles, Ayuso les prometió hasta la vacuna antes que nadie", miente Viejo sin molestarse en aclarar que la presidenta propuso vacunarles "cuando termine la inoculación del personal de riesgo". Qué locura, vacunar a las personas más expuestas, esta Ayuso está zumbada.

"En la treintena de bares y las asociaciones de hosteleros de barrios consultados el voto está decidido: Ayuso, claro". "Es muy difícil encontrar bares que se salgan de esta corriente Ayusista". Es lo que tienen los bares de Madrid, señor Viejo, que son todos unos fanáticos.

Hablando de fanáticos, Marta Sanz se desmelena y dice que "en Vallecas, el otro día se estaba ejerciendo el legítimo derecho de protesta contra el acto electoral de un partido que, tergiversando el sentido de la legitimidad democrática, actúa como agente provocador. Yo habría permanecido calladita si no hubiese visto cómo, desde los medios de comunicación, se demonizaban los populismos tanto de derecha como de izquierda". Tienes razón, es inaceptable que se compare un partido como Vox, que respeta las reglas democráticas, con otros como Podemos o la Cup que entienden la democracia y la política como una forma de imponer sus ideas por medio de la violencia.

"Exegetas con un particular sentido de la historia de España gritan a los cuatro vientos que ser antifascista es tan urgente como ser anticomunista: olvidan que sin los y las comunistas en este país no tendríamos democracia y con Vox corremos el riesgo de perderla". El único riesgo de perder la democracia es Iglesias y sus hordas podemitas. Y por cierto, sin los franquistas, de los que según vosotros desciende Vox, tampoco habría habido Transición.

ABC

"La justicia borra a Cantó y Conde de las listas del PP para el 4-M". Como dice Julián Quirós, "Ayuso no necesita a Cantó", que se dejen de polémicas innecesarias y de tira y aflojas con la justicia. Cantó tiene que dar el paso y renunciar, se está convirtiendo en un estorbo. "La candidata del PP debe evitar las trampas con las que le van a enredar estas semanas, hasta el presidente del Gobierno se lo ha tomado como una batalla personal". Ya te digo, está fuera de sí.

El editorial no cree lo mismo que el director y apuesta por seguir enredando con Cantó, que lo "sensato" es ir al Constitucional. Lo sensato es dejar a los tribunales fuera de la política si no es absolutamente necesario, como cuando el PSOE intentó suprimir las elecciones en Madrid de forma ilegal. Lo de Cantó no era necesario, y debería ser el propio actor el que diera un paso atrás para no enfangar aun más la campaña. Solo genera ruido.

Ignacio Camacho comenta la vomitiva campaña del candidato Sánchez. "El contagio avanza de nuevo, pero va demasiado despacio para las necesidades de la campaña de Sánchez". "Los gurús de la Moncloa han confiado al virus sus posibilidades de victoria". ¿No es repugnante?

"Pero cuando la realidad no cuadra con la estrategia, se falsifica y santas pascuas. Hay que crear alarma", meter miedo como sea, qué gentuza, vaya chusma. "Sólo la intoxicación pura y simple puede justificar un discurso truculento contra el modelo abierto que Ayuso ha implantado con sorprendente éxito. Planteadas en esos términos, las elecciones van a resultar un duelo entre la libertad y el miedo". Como esto siga así las elecciones van a resultar un duelo a muerte. Ni siquiera a primera sangre.

José F. Peláez se despide de Iglesias con el champán preparado. "Estamos ante los últimos coletazos y nunca mejor dicho. Espero que lo del champán pueda tener lugar la misma noche del 4 de mayo, sin más dilación, ni alertas antifascistas friquis ni escenitas de western cutre". Que sepas, José F. que no serás el único. Pero si esperas que se retire sin quemar Madrid, olvídalo, parece que no le conoces.

"La persecución neurótica de la izquierda contra Ayuso va a llevarla a hombros hasta la mayoría absoluta. Espero que seamos capaces de entender que Iglesias ha sido la consecuencia de la misma sobreactuación, pero por parte de la derecha. Estuvimos a punto de hacerle presidente, él es nuestra obra. Estamos todavía a tiempo de no ayusizar a Sánchez. Voy guardando más champán". ¿Ayusizar a Sánchez? ¿Con todas las teles a su servicio haciéndole la pelota mientras se lanzan como fieras a por Ayuso? Este señor debe ser como Albiac, que no tiene televisión.

La Razón

La Razón está emperrada en salvar al soldado Ciudadanos. Hoy toca encuesta. "PP y Vox rozan la mayoría; Ciudadanos resiste". Tenemos sobredosis de encuestas ya y aún faltan semanas.

"Génova impondrá a Toni Cantó como consejero de Ayuso tras las elecciones de la comunidad de Madrid". ¿De verdad Toni que vas a permitir eso?

Dice el editorial que Cs "es necesario", que "de los errores cometidos no se deriva que el proyecto de Cs sea inviable, sino que debe definirse sobre las únicas bases que un partido centrista y con vocación de pacto puede hacerlo: desde la gestión y el buen gobierno". "No sería una buena noticia que Cs no estuviese representado en la Asamblea de Madrid –lo que los sondeos no dan por hecho–, algo de lo que no deberían alegrarse ni PSOE ni PP". ¿Pero qué Ciudadanos? ¿El de Arrimadas apuñalando al PP? ¿El de Igea negándose a entregar a Sánchez Castilla y León? ¿El de Murcia entregando al PSOE la ciudad? Es que verás, Marhuenda, nos tienen un poco desconcertados.