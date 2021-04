"Cadáveres para ganar votos": la política de "baja estofa" de Sánchez y Gabilondo

El Mundo

"Pedro Sánchez alinea el calendario de los fondos europeos y las vacunas con su campaña en Madrid". "María Jesús Montero desmonta la promesa de Gabilondo de no subir impuestos antes de 2024". Otra genialidad más para ganar votos, amenazar a los madrileños con arruinarlos aún más.

Dice el editorial que "el presidente parece decidido —dadas las invectivas lanzadas contra Ayuso en los últimos días— a eclipsar por completo al candidato socialista el 4-M y a usar su posición institucional para intentar salvar los muebles en estos comicios". "Sánchez sigue obsesionado con ejercer de candidato de la oposición a Díaz Ayuso antes que de presidente del Gobierno". ¿Sabe Sánchez que cada vez que aparece en la tele a cada madrileño le sale un sarpullido? Lo del síndrome de Moncloa debería ser estudiado con mayor detenimiento. Ensoñación, alejamiento de la realidad, autoestima descontrolada, narcisismo desatado. Urge tratamiento.

Ayer otro podemita acabó en el banquillo. Están cayendo como moscas. "El 'Rastas de Podemos', agitador de las calles al servicio de Pablo Iglesias que acabó ante el Supremo". Dice el editorial que Podemos, el "partido de izquierda radical fue blanqueado ante la opinión pública en el mismo instante en que Sánchez se abrazó a Iglesias para sobrevivir en el poder". "Podemos jalea primero y justifica después la violencia contra sus rivales políticos —contra Vox en Vallecas hace pocos días— como lo que es: una fuerza antisistema que supone un peligro para la democracia". Iglesias acabará en la cárcel.

Bustos vuelve a cachondearse de los mojigatos del "madre mía, la polarización. Aquí no hay quien viva". "Qué facilona perspectiva para el opinador, qué pésima literatura se hace con su fariseísmo y cuánta cobardía esconde". "El mohín unamuniano de sentir dolor de España y pedir las sales no solo es ridículo: es que llega tarde".

Le viene que ni pintado a Félix Ovejero, que pide las sales ante "la desaforada palabrería de las elecciones madrileñas y sus encendidos dilemas: Fascismo o democracia; Comunismo o libertad. "El lenguaje incendiario provoca incendios". En Madrid solo hay un partido que provoca incendios y está en el Gobierno. Se llama Podemos. Iglesias es el culpable de que la política española se haya convertido en un cenagal.

El País

A saco contra Madrid. "Madrid es la región del PP que ofrece menos datos de la pandemia". "El auge de los contagios tras la Semana Santa vuelve a cuestionar las restricciones de las comunidades". "Madrid, que tiene una incidencia de 336, mantiene la restauración casi completamente abierta, pese a la recomendación del Ministerio de Sanidad de cerrar los interiores de los bares cuando este indicador supere los 150. Los expertos consultados son tajantes: hacen falta medidas más severas". Y así todo.

Por supuesto, también el editorial es campaña electoral sanchista. Se queja de "la convocatoria anticipada innecesaria que entorpece y retrasa la gestión de asuntos fundamentales en plena pandemia". Ellos habrían preferido la moción de censura que tenía preparada Sánchez. "La justificación fue un supuesto riesgo de ser víctima de otra moción de censura, algo que nunca se ha demostrado". Moción en Castilla y León, moción en Murcia región, moción en Murcia ciudad. ¿Les sirve como pista? Es más, Gabilondo corrió a presentar una moción de censura ilegal cuando se convocaron elecciones y Ciudadanos la apoyó. ¿Un supuesto riesgo?

Para disimular, le arrea una colleja a Sánchez por entrar innecesariamente en campaña desistiendo de las obligaciones de su cargo de presidente cuando él no es el candidato. "El presidente del Gobierno cometió un claro error al sugerir una manipulación de los datos de contagio en la Comunidad de Madrid sin aportar pruebas, un gesto impropio de su cargo y además desmentido ayer por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón".

"Sánchez debería eludir esta dinámica" e intentar por una vez comportarse como un presidente del Gobierno en lugar de como el presidente de la izquierda y la ultraizquierda.

"Estas elecciones no son un duelo entre Ayuso y Sánchez, ni una cuestión de libertad, ni deberían estar marcadas por tácticas turbias como las de Vox, ni por pedradas en plazas, ni por candidaturas saltándose protocolos, ni por las acusaciones de manipulación de datos no fundamentadas. Es preciso bajar decibelios". No parece que tu jefe esté por la labor.

ABC

"Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos". Eso si, los cupos vasco y navarro ni se tocan. Ellos seguirán con sus privilegios fiscales, solo faltaba. Y es que Montero anunció ayer más castigos para los madrileños. "Es una medida que parece diseñada expresamente contra la Comunidad de Madrid, y además deja en un pésimo lugar al candidato socialista a las elecciones, Ángel Gabilondo". Se trata de "un castigo ideológico a Madrid". En plena campaña.

Juan Fernández Miranda también flipa con esta moda de pedir el voto insultando, amenazando y castigando a los votantes. Debe ser el último grito en estrategia electoral de Iván Redondo. Aunque Miranda se refiere a lo de Iglesias. "Jamás he visto un candidato que hable tan mal del ciudadano al que le va a pedir el voto. Según Iglesias, que considera que alegrarse por tener muchísimo trabajo es de cretinos, Madrid es fascismo, racismo y homofobia y una ciudad insolidaria y ultranacionalista en la que es peligroso ser mujer". "Y ahora vas y me votas, cretino". ¿El moñas se volvió loco en Moncloa o ya venía tarado de fábrica?

Isabel San Sebastián se ha vacunado y cuenta su maravillosa experiencia. "Pedro Sánchez miente como un bellaco cuando habla de interminables esperas, maltrato a los mayores y desorganización. Miente a sabiendas, lo cual es habitual en él, utiliza con descaro algo tan serio como las vacunas para hacer política de baja estofa, la única en la que se mueve a gusto, y mete miedo a las personas más vulnerables con sus mensajes disuasorios, a ver si así suben las muertes antes de las elecciones para que la izquierda pueda echárselas en cara a Díaz Ayuso". "Esta política errática no solo perjudica, sino que mata". Sánchez es así. Cuando le interesa, esconde los muertos como hizo hace un año. Y si no los tiene pero los necesita, se los inventa como ahora.

La Razón

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, es uno de los periodistas que figuran en la lista negra de Podemos. Hoy le responde. La campaña "muestra la degradación de esta formación y constata la desesperación de Iglesias ante el 4 de mayo". Podemos ya nació degradado, es el partido del odio, de la violencia, de la agresión. Es basura. "No es el acoso de un grupo marginal o un partido minoritario, sino del socio de gobierno del PSOE". Vamos, que el acoso se le puede atribuir al PSOE por mantenerlos en el Gobierno.

Y como Marhuenda es así, le da "mucha pena que unos jóvenes nacidos en la comodidad de las clases medias y altas, que vivieron una juventud privilegiada y que han conseguido tanto gracias a su activismo político antisistema tengan el corazón lleno de odio". Lo malo es que ese cáncer ha hecho metástasis en la sociedad española.

"Pablo y sus mamporreros mediáticos me producen un desprecio absoluto". No deja de tener su gracia que una de las víctimas de Iglesias sea Ferreras, que fue el mayor mamporrero mediático de Podemos. Se ve que se les acabó el amor de tanto usarlo.

Juan Luis Carrasco está muy decepcionado con Gabilondo. "En Madrid, el coto de caza contra Ayuso es libre y los cadáveres apilados por el coronavirus son un instrumento eficiente para ganar votos al servicio del discurso de la estrategia y el miedo tan del gusto de los socialistas". "La necrofilia no parece la mejor baza para sumar voluntades, solo la constatación de que se ha perdido la cabeza y la vergüenza". El señor moderado, serio y soso era esto, un miserable que utiliza a los muertos para tirárselos a la cara a su rival. Para lo que hemos quedado, señor Gabilondo. Debería haberlo sabido. Sánchez ensucia todo lo que toca.