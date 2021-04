El PSC se da cuenta ahora de que TV3 es "sectaria" y pide el cese del jefe de informativos

TV3 no cumple su misión como televisión pública, es "sectaria" y "no hay pluralismo ni de género, ni informativo, ni social, ni territorial, ni deportivo". Está dirigida "sólo a una parte de la población" y gran parte de la ciudadanía de Cataluña ni se siente representada ni cómoda, sino más bien despreciada por la cadena que sufragan con sus impuestos. Estas son las conclusiones del PSC tras la última campaña electoral y los dos meses de negociación entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC.

Los socialistas se han sentido maltratados. Se quejan de que en los informativos de TV3 se les asocia con la oposición cuando en realidad han ganado las elecciones. Y muestran un cierto asombro sobrevenido ante los insultos a España y las desconsideraciones hacia los ciudadanos no independentistas. El reportaje sobre Pujol emitido el pasado domingo después de siete años ocultando el caso de corrupción de su familia ha venido a confirmar sus sospechas. El programa fue una exculpación en toda regla de Pujol, un blanqueamiento de su familia y una ocasión para denunciar la actividad antiseparatista de personajes como el excomisario Villarejo.

Nada nuevo, nada que no supiera desde hace años en relación a "Teleprocés" o "TV3%", algunos de los apodos que recibe la televisión separatista sufragada por todos los ciudadanos de Cataluña, comulguen o no con los contenidos unidireccionales de la cadena.

La portavoz socialista en el Parlament, Alícia Romero, ha pedido este martes el cese del jefe de informativos, David Bassa. El PSC centra sus críticas en este cargo, nombrado a propuesta de ERC, y deja al margen al director, Vicent Sanchís, de la cuota convergente. También exculpa el partido a los periodistas, a quienes califica de "profesionales" y sobre los que dice tener el "máximo respeto".

El PSC, que evitó que durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución se intervinieran los medios públicos de la Generalidad, aspira ahora a una refundación de TV3 y ha anunciado que presentará en breve una propuesta para cambiar de arriba a abajo la televisión pública regional que diseñara Pujol con el propósito de extender el uso de la lengua catalana y favorecer el secesionismo.

El lunes, en una entrevista para El Periódico, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, se quejaba del "papel lamentable" de TV3 durante el proceso separatista y decía que "está muy lejos de ser un servicio público de calidad".

Por otra parte, Romero ha pedido la comparecencia en el Parlament de Pere Aragonès para dar cuenta de la gestión sanitaria y ha dicho que es "intolerable" que el vicepresidente en funciones no comparezca para dar explicaciones desde hace 41 días. Además el PSC ha presentado una batería de cien preguntas y ha pedido que se constituyan ya las comisiones del estatuto del diputado, la del síndico de cuentas, la del síndico de agravios (defensor del pueblo autonómico) y la que afecta a los medios públicos.