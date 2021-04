Rocío Monasterio: "Podemos tiene que ser ilegalizado, está amparando el terrorismo"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha dicho en Es la Mañana de Federico que "a corto plazo hay que quitar el toque de queda ya. Ayuso puede levantar el toque de queda a las 23:00 h y posponerlo. Cada día que se mantiene esa hora de más son dos millones de euros que pierde la hostelería". "Estas restricciones que nos ha impuesto Sánchez, que son totalitarios, hace que se cronifique la crisis", ha añadido.

Para Rocío Monasterio, "cada trabajo es un sueldo que llega a una familia y les permite salir adelante. Sánchez y sus socios comunistas lo que quieren es que dependamos de ellos".

Programa económico

Sobre el programa económico de Vox, su candidata ha dicho que, desde la izquierda, "quieren atacar a Madrid, imponernos Sucesiones. Tenemos que reducir medio punto el IRPF, que fue un acuerdo que llegamos con Lasquetty y el que lo reventó fue Aguado". Pero ha asegurado que "Vox defiende una bajada de impuestos inmediata" porque "bajando los impuestos conseguimos devolver a los madrileños esos recursos que necesitan ahora, no dentro de un año, para tener fuelle para aguantar".

"Es necesario hacer alguna deducción fiscal, por ejemplo para quienes tienen contratado a una persona cuidando a un mayor o a un niño. Tenemos que proteger a las familias", ha añadido Rocío Monasterio.

Rocío Monasterio ha recordado que "no es fácil sacar adelante una familia, en España hay que proteger a la familia y hay beneficios fiscales que ayudan. Hace falta un plan de vivienda potente, que no es lo que quieren los comunistas, que es intervenir el mercado. Queremos liberalizar el suelo para permitir a los jóvenes tener una vivienda porque el suelo no les da. Si no pueden tener una vivienda posponemos el formar una familia y tener hijos".

¿Estará en un Gobierno con Ayuso?

Preguntada por la posibilidad de entrar en un hipotético Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la portavoz de Vox en la Asamblea regional ha asegurado que "Vox está en ganar votos y llegar al Gobierno y gobernar nosotros. Nuestra función social es frenar a la izquierda y dejar de hacer políticas de izquierda, como la ideología de género o el adoctrinamiento de los niños en el colegio. Hay que tener la determinación de que salga la izquierda de Madrid y de España. Quiero que el tercer libro de Federico Jiménez Losantos sea Cómo Vox sacó el comunismo de España". "Quiero ganar en la Comunidad de Madrid y tener siete consejerías para acabar con las políticas de la izquierda", ha sentenciado.

"Si nos hacen falta los votos de Ayuso, yo sí que contaría con ella, yo me siento con Ayuso sin problemas para llegar a cualquier acuerdo, pero por la otra parte yo no he escuchado esto. Además, ahora no tenemos a la otra pata en discordia que era Aguado", ha dicho Monasterio.

"Lo que pasó en Vallecas es lo que pretenden los totalitarios, arrinconar a los que discrepan. Cuando llegamos a los gobiernos acabamos con sus redes de financiación, esas con las que controlan la calle. De nada sirve hacer eslóganes para que los que se dicen liberales no se atrevan a hacerles frente".

"Gritaban gora ETA en Vallecas"

Tras los incidentes en el mitin de Vallecas y la petición de ilegalización de Podemos, Rocío Monasterio ha recordado que "gritaban gora ETA", por lo que ha dicho que "Podemos tiene que ser ilegalizado porque Pablo Iglesias primero señaló y, luego, mandó a sus brigadistas a matarnos y luego los justificó".

"Nosotros fuimos a Vallecas, donde yo he trabajado mas de 20 años, a hablar. Toda esa gente tiene derecho a escuchar el discurso de Vox. Había gente en los balcones con pancartas contra Vox que se quedó escuchándonos y acabó aplaudiendo cuando empezamos a hablar de la okupación, de los menas, del despilfarro público. Los únicos que hablamos de las mafias del narcotráfico, la okupación y los menas, que defiende Pablo Iglesias, es Vox. A nosotros no nos da miedo que nos llamen lo que sea porque sabemos que estamos diciendo la verdad", ha dicho la candidata de Vox.

Del adoctrinamiento de la izquierda en los colegios se ha preguntado que por qué no lo frenamos, "porque tenemos a los lacayos de Isa Serra y toda su patulea que se les permite entrar en los colegios y contar la historia de España que ellos quieren". "No podemos descuidar la educación. El proyecto que tiene la izquierda es una transformación cultural y tenemos que estar al frente de esa batalla que solo la da Vox", ha añadido.

En Madrid no hay voto útil

Del resultado electoral de Vox y del llamado voto útil, ha recordado que "Madrid es circunscripción única, no se pierden escaños y no existe el mantra del voto útil". Y ha recordado lo que vivieron en las elecciones andaluzas cuando ninguna encuesta les daba representación y acabaron sacando 12 escaños: "Cuando recorríamos los pueblos de Andalucía, donde nos encontrábamos más de 2.000 personas en pueblos recónditos de Andalucía, ahora nos está pasando algo parecido. Estamos recibiendo un apoyo impresionante".

Un apoyo que ha asegurado que reciben porque "estamos hablando de temas que a la gente les están apretando en su día a día. Las madres me decían que no pueden más con las bandas de narcotraficantes en los colegios, votaban a Podemos y decían que no podían más. Las hijas de 16 años no tienen seguridad en las calles. De esto el resto de los partidos no quiere hablar, pero los vecinos sí quieren hacerlo".

"Vox aspira y va a ser un partido de Gobierno en España y por eso va a tener votos de todo el espectro político. Hay un tema... que es que la libertad no te sirve si no tienes seguridad y eso está pasando en Madrid", ha sentenciado Rocío Monasterio.