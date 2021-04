La Fiscalía de Madrid no se plantea pedir la reapertura del caso de Rocío Carrasco

La Fiscalía Provincial de Madrid no se plantea pedir la reapertura del presunto caso de maltrato psicológico denunciado por Rocío Carrasco tras la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva en Telecinco.

La Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid rechazó con contundencia y de forma muy argumentada las acusaciones de la hija de Rocío Jurado contra su exmarido, Antonio David Flores, por "falta de indicios incriminatorios suficientes" en noviembre de 2018. El tribunal que estimó el recurso de Antonio David estaba compuesto por dos magistradas Consuelo Romera (ponente del auto) y Mª Teresa Chacón, y un magistrado Javier María Calderón. Dicha resolución fue avalada además por la propia Fiscalía, concretamente por una mujer fiscal, y ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo en marzo de 2019.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que el Ministerio Público "no actuará, ni va a investigar nada de oficio", ya que el auto que dio carpetazo al caso es "muy claro". Actualmente, "no hay nuevos elementos que permitan reabrir la causa o iniciar una nueva investigación por la emisión de un programa de televisión", añaden mientras muestran su estupefacción a LD por el debate judicial abierto en la opinión pública sin que se hayan aportado nuevos indicios incriminatorios contra la expareja de Carrasco.

No obstante, como es su deber, el Ministerio Fiscal estudiará las "posibles nuevas pruebas" que la defensa de Rocío Carrasco pueda aportar en el futuro. Hasta el momento, la defensa de Rociíto no ha aportado ningún escrito, pero podría haber novedades "en las próximas semanas", aseguran a LD fuentes conocedoras del caso.

Por tanto, según el criterio de la Fiscalía, la serie documental emitida por Telecinco "no ha aportado ninguna novedad" sobre los hechos que ya fueron investigados, valorados y archivados por la Audiencia Provincial de Madrid hace casi 3 años. Las mismas fuentes no descartan que tras recibir "una orden de arriba", el criterio de la Fiscalía pueda cambiar, pero a día de hoy no se esperan movimientos.

Recordamos que la ministra de Igualdad, Irene Montero, politizó el caso interviniendo en directo en Telecinco. Además, llegó a escribir el siguiente tweet: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo".

Los juristas consultados por este diario apuntaron al respecto que "un miembro del Gobierno no puede cuestionar la presunción de inocencia". Montero no habría sido el único integrante del Gobierno de Pedro Sánchez que se habría interesado personalmente por el caso de Rocío Carrasco.

Por otro lado, las fuentes del caso consultadas por este diario precisan que la Fiscalía sí ha emitido en los últimos días un informe favorable a Rocío Carrasco en una de las demandas que presentó contra la actual pareja de Antonio David Flores, Olga Gutiérrez, por cuestionar su papel como madre públicamente.

El demoledor auto de la Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid en su demoledor auto afirmó que "el desencadenamiento de una lesión mental, desde el punto de vista del derecho penal, exige una acción directamente encaminada a conseguir o causar este resultado".

"En absoluto", añadía, "pueden considerarse actos de maltrato que el denunciado haya venido interponiendo demandas en relación con la custodia de los hijos menores habidos en común... Han sido numerosas las veces que ambas partes, y no solo el denunciado han acudido a los tribunales con demandas en relación con los hijos habidos en común".

La Audiencia Provincial de Madrid aseguraba también que los médicos forenses no pudieron "determinar la causa fundamental que ha provocado el trastorno" y destacaban que el informe de la Unidad de Violencia de Género aunque muy exhaustivo "podría resultar incompleto al haberse contado únicamente para su elaboración con la versión de la perjudicada".

Según el auto, "la denunciante no solo cuenta como factor desfavorable en su vida el de la actitud de su ex marido sino la falta de relación con sus hijos, con otros miembros de su familia, o dificultades laborales". "La conducta del investigado relatando intimidades familiares quizá pudiera no ser muy adecuada éticamente e incluso quizás pudiera ser objeto en alguna de sus manifestaciones de otro tipo de procedimiento judicial", concluía.