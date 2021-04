Podemos reconoce que su candidato piensa como una piedra

En un intento de atacar a Isabel Díaz Ayuso, Podemos ha hecho nuevamente el ridículo en Twitter con una comparación entre la candidata del PP a las elecciones a la Comunidad de Madrid y una piedra. Lo que la formación morada no ha tenido en cuenta es que la comparativa tiene otra lectura, porque las virtudes que ellos atribuyen a un buen pedrusco son las mismas de las que presume su candidato Pablo Iglesias.

Creíamos que iba a estar más reñido... pero no. pic.twitter.com/Ah2G5HmUcs — PODEMOS (@PODEMOS) April 13, 2021

Podemos asegura que mientras una piedra no "privatiza lo público", Ayuso sí lo hace. Del mismo modo, según Podemos una piedra no "huye de los debates", tampoco "quiere que suba tu alquiler", no "se queda con dinero público" y no "va a pactar con Vox". Lo único que Podemos no tiene demasiado claro es si a una piedra "le gustan los atascos", que en la tabla figura como "no sabe, no contesta".

La comparativa con la que pretendían ridiculizar a Ayuso, se ha vuelto en contra de la formación morada, que minutos después de publicar el mensaje ha recibido multitud de críticas por parte de los tuiteros que les recriminan el "bajo nivel" de la campaña electoral, su falta de propuestas y nula capacidad de movilizar al electorado.

Más que una cuenta de memes son una cuenta de "memos"... 🤭 — Miguel A. González (@ma_gonzalezs) April 13, 2021

En qué momento al CM le llega esto y dice "está súper bien voy a publicarlo"? — Andrés 🇪🇸 (@andreesgor) April 13, 2021

Sois más simples que el funcionamiento de una arandela. Seguid así. — Madmartigan 🇪🇦 (@LosadaSevilla) April 13, 2021

Esto no es machismo? No se...pregunto — Hipocresía Progre 🇪🇸 (@amata2612) April 13, 2021