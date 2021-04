García Adanero pide a Sánchez que si quiere ser oposición de Ayuso haga como Iglesias y dimita

"Si usted, legítimamente, quería ser oposición de Ayuso, tendría que haber hecho como el señor Iglesias: dimitir, se presenta a las elecciones, compite con ella y nos deja al resto trabajar por el conjunto de España". Con esta frase el portavoz de UPN, Carlos García Adanero ha afeado al presidente del Gobierno que actúe como candidato a la Comunidad de Madrid y utilice la Moncloa para hacer campaña.

El diputado ha criticado que Sánchez no haya hecho "nada" para que a partir del 9 de mayo los españoles tengan seguridad jurídica, que aún hoy no haya asumido que en España hayan fallecido "más de 100.000 personas" y que presuma de un plan de vacunación cuando "todo el mundo anda como pollo sin cabeza" y con dudas sobre las contraindicaciones de ponerse o no la vacuna.

"¡Cómo estará haciendo las cosas, que ha conseguido hasta enfadar al PNV! ¡Eso es el colmo!".

"La gente sólo tienen claro que el Gobierno seguirá señalando a los periodistas, invocando a la violencia contra Vox, acercando asesinos todas las semanas al País Vasco y poniendo en cuestión la justicia", ha enumerado el diputado navarro, para denunciar que todas estas decisiones no van a solucionar "nada".