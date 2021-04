La bajeza de 'El País': "Los ultraderechistas asesinaron a un chaval en un mitin en Vallecas"

El Mundo

"Sánchez presenta por octava vez los fondos sin precisar su llegada". Qué castigo de tío. Cada vez que habla sube el pan. Iván, dile a tu jefe que cada vez que asoma la jeta en la tele son votos para Ayuso. Que la peña no es idiota.

Santiago González esta hasta las narices, como todos, de que Sánchez nos largue sus cuentos chinos una y otra vez. "Sánchez ha vuelto a hacerlo. Un Aló más en que se nos aparece en la tele como un orador de baratillo, con logorrea de vendebragas que no pierde ocasión de hacer su propaganda".

"Llevamos 140.000 fallecidos por la pandemia y la crisis se ha llevado por delante 207.000 empresas y 323.000 autónomos y este inútil considera que estamos en un momento grandioso para labrar nuestro futuro". Lleva meses anunciando vacunas que no llegan, millones que no llegan, la gente muriendo y arruinándose y el tío como el que oye llover. "No dice el cuándo ni el cómo y ambos serían detalles interesantes habida cuenta de la renuencia de este tío a la concreción. ¿Cuándo?". Pues que no tiene ni idea, pero mientras, a dar la brasa.

Dice el editorial que "a costa de laminar el perfil propio de Gabilondo, Sánchez baja a la arena y trata de alinear el calendario de vacunación y el de fondos europeos con la campaña madrileña, hasta el punto de reeditar los viernes electorales de 2019, que ahora caen en martes. En su martes electoral de ayer Sánchez no pudo concretar la fecha de llegada de los anhelados fondos, aunque los ha presentado ya media docena de veces: sencillamente no lo sabe". Es un fraude continuo.

Y encima, se dedica a sabotear la campaña de Gabilondo. "El cabeza de lista socialista a las elecciones madrileñas se ha quedado sin credibilidad fiscal. Su promesa de no subir impuestos ha sido refutada tanto por Sánchez como por María Jesús Montero, que han desvelado el hachazo fiscal que preparan, entre otros, contra Madrid". Anda, que lleva una campaña. Empieza por intentar evitar que la gente vote, luego dice que no dormiría con Iglesias en su gobierno para carcajada generalizada. Luego que si el turismo de borrachera y Cintora le destroza el rollo con una imagen de Barcelona. Después, que Madrid me mata y le desmiente hasta Simón. Y ahora los impuestos para pagar al separatismo catalán. Un hurra para el que haya diseñado la campaña.

Federico Jiménez Losantos comenta el serial de El Mundo sobre Rociíto. "En democracia es esencial que las cadenas de televisión respeten el Estado de derecho". "Telecinco ha desinformado a millones de espectadores y trocado el Estado de derecho en plató soviético. Y ha manipulado el drama de los malos tratos, donde la verdad también cuenta". Rociíto y Telecinco solo están haciendo negocio.

El País

"Sánchez reparte 70.000 millones para modernizar la economía". Juro que es cierto, que es el titular de Carlos E. Cué. Que tenemos un presidente súper generoso y va a repartir un pastón entre el pueblo. Creo que va a arrojar las monedas en la Puerta del Sol para que el populacho se abalance a por ellas. "El mayor despliegue de inversión pública de la historia reciente de España ya empieza a tener números", aunque no fecha. Cué, córtate un poco hombre, que avergüenzas a la profesión.

Y es que el periódico sanchista no deja de sorprender día a día. Su bajeza es cada vez mayor.

Hoy firma una columna Sergio C. Fanjul de náusea. "Las visitas y provocaciones de la extrema derecha en Vallecas no son nuevas, tampoco las algaradas". "Los ultraderechistas se fueron a hacer un mitin ilegal a Vallecas: acabaron hiriendo a varias personas y asesinando a un chaval de 22 años". Se refiere a un suceso de hace 41 años con la intención de equipararlo a lo que pasó la semana pasada.

"Pensábamos que España estaba vacunada contra el auge de la ultraderecha circundante, pero hete aquí que la tenemos de nuevo provocando en Vallecas". "Allí se plantó Abascal con un puñado de correligionarios, como quien se saca el genital y lo pone sobre la mesa, y los colectivos antifascistas vallekanos se pusieron a lanzarles unos pedruscos nada desdeñables", celebra Sergio con indisimulado entusiasmo.

"Dentro del movimiento antifascista hay sectores que defienden el no platforming, es decir, no permitir que el fascismo encuentre plataforma para divulgarse en las calles, medios de comunicación, etc, aunque para ello haya que utilizar cierta violencia, que creen justificada para evitar el empuje fascista". Pues para llamarse antifascista suena muy fascista.

"Consideran también que la naturalización de la ultraderecha, tratarla como equivalente a cualquier otra fuerza política, puede generar una escalada con resultados impredecibles, pero probablemente muy sombríos en cuestión de odio, sufrimiento y discriminación. La paradoja de la tolerancia: ¿se debe tolerar a los intolerantes?". ¡Anda!, Sergio, yo creyendo que hablabas de Vox y resulta que estás definiendo a Podemos.

ABC

"70.000 vacunados menos al día por el parón de Janssen". Esto es una tomadura de pelo. Están jugando con la vida de las personas por sus cuitas comerciales y políticas. No hagan ni caso, si tiene la suerte de que les cae una vacuna, vacúnense sin miedo.

El editorial comenta la lata que nos va a dar Sánchez hasta el 4 de mayo. "Algo debe de ir muy mal en los sondeos internos del PSOE para que Pedro Sánchez se vea forzado dos veces en ocho días a convertir la sala de prensa de la Moncloa en la tribuna de un mitin". Tampoco es que sea novedad, Sánchez siempre utiliza Moncloa para vender su libro. "La campaña socialista en Madrid se ha convertido en un caos para el PSOE", no se ha visto nada igual, "la mentira se ha convertido en inmanejable y la reacción de Sánchez consiste nada menos que en humillar a Gabilondo, que a su vez renegó ayer del presidente reiterando que no subirá los impuestos en Madrid, diga Moncloa lo que diga. El PSOE está en guerra consigo mismo, con un candidato ninguneado, y con Sánchez ejerciendo como líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso".

"Si se sumaran todas las veces que Sánchez ha anunciado la llegada de 140.000 millones, España tendría ya varios billones que repartir". Que no hombre, que los reparte Sánchez, que no te enteras.

Luis Ventoso sí se ha enterado y también ha sentido vergüenza ajena con la información del periodista al servicio de Sánchez Carlos Cué. "El periódico afín al Gobierno titula en su portada 'Sánchez reparte 70.000 millones para modernizar la economía'. Los 70.000 millones no son de Europa, son de Sánchez, como si los sacase de su bolsillo particular". Ha perdido hasta el sentido del ridículo.

La Razón

"Sánchez desmiente a Gabilondo y confirma el impuestazo en Madrid". "Pedro Sánchez, jaleado por Podemos y ERC, ha abierto la caja de Pandora y ha azuzado contra la Comunidad de Madrid el trato fiscal de favor de los madrileños respecto al resto de los españoles". Dice Carlos Rodríguez Braun que "no están los socialistas malogrando las expectativas electorales de Gabilondo porque sean tontos, sino porque su primera prioridad es la Moncloa, no la Puerta del Sol. Esa prioridad exige servidumbre a los ultras de Podemos y de ERC, que jamás han ocultado su anhelo de que los madrileños paguen más impuestos". Vamos, que los madrileños vamos a pagar los favores a Cataluña.

Juan Ramón Lucas resuelve una duda que me corroe. A Iglesias se la ha ido la pinza. "Es muy simpático y revelador ese vídeo electoral difundido por Podemos en el que aparecen encamados periodistas tan dispares como Jiménez Losantos o García Ferreras". Sí, tiene su gracia.

"La obsesión que tiene de un tiempo a esta parte por lo que llama 'poderes mediáticos' está entrando ya en el territorio de lo patológico", lo que no deja de ser paradójico para un tipo que "creció en los medios". "Iglesias nace para la cosa pública como tertuliano en La Sexta. De no ser por esa condición lo más probable es que jamás hubiéramos sabido de la existencia pública de este mediocre profesor universitario al que el poder aburre porque obliga a trabajar". Atresmedia tiene una deuda con España por haber dado alas a semejante tipejo.