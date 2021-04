Marlaska se atrinchera en Interior y se niega a dimitir por la sentencia del caso Pérez de los Cobos

Fernando Grande Marlaska está atrincherado en el Ministerio del Interior. No tiene intención de abandonar su cargo pese a la sentencia de la Audiencia Nacional que considera contraria a derecho la decisión de cesar al coronal Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, como tampoco lo ha considerado oportuno en el último año pese a las múltiples polémicas de las que ha sido protagonista.

Este miércoles lo ha dejado muy claro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "Este ministro del Interior no tiene ninguna intención de dimitir y, visto lo que estoy viendo hoy aquí, en este debate, no creo que ustedes vaya a tener votos suficientes para cesarme". Directo y contundente. Ni va a dejar el Gobierno por las buenas ni cree que le puedan sacar del mismo por las malas.

La afirmación de Marlaska vino a consecuencia de la interpelación directa de la diputada del PP Ana Belén Vázquez –inspectora de la Policía Nacional en excedencia–, que le preguntó por qué no había dimitido todavía después de la sentencia sobre el cese de Pérez de los Cobos, y a la que el máximo responsable de la seguridad en España trató de denigrar y minusvalorar con su respuesta.

"Como siempre su intervención quedará muy bien para las redes sociales, esas redes donde le glosan los medios de ultraderecha, donde dirán que me ha destrozado, que me ha humillado, o me ha dado un zasca, como si ser un gobernante o un representante de un grupo político fuese eso, venir a tratar de humillar. Mire, esas formas son absolutamente impertinentes e impresentables. Es lamentable entender así la política y el servicio público", ha dicho el ministro.

Justo antes había tenido que oír una intervención dura que no le había gustado nada. "Usted pasó de perseguir terroristas a llevarlos ahora a su casa, pasó de pedir a los agentes del caso Faisán que no filtraran información a exigir usted a la Guardia Civil que le filtraran informes, pasó de perseguir a los que incumplían la ley a perseguir y purgar a los policías y guardias civiles que cumplen la ley, de defender los derechos fundamentales a pisotearlos ahora con la patada en la puerta, del abrazo a las víctimas a los aplausos de Bildu", le había dicho la diputada popular.

"Usted pasó de recibir una medalla al mérito policial, por cierto, pensionada, a guardar silencio ahora ante los ministros que apoyan y jalean la violencia contra la policía, usted pasó de colgar a toga a subirse a la indignidad de una cinta de correr pagada por todos los españoles, pasó de ser el juez de prestigio a ser el soldado de las tropelías e ilegalidades del señor Sánchez", había continuado la parlamentaria popular, que concluyó con contundencia: "usted es un cadáver político. Si le queda dignidad, dimita".

El ministro del Interior se ha mostrado igualmente reacio a dimitir cuando quien se lo ha exigido ha sido Ignacio Gil Lázaro, parlamentario de Vox, al que también ha tratado de ridiculizar en sus respuestas: "Si yo dimito, usted no tendría ningún motivo para madrugar los miércoles para sus dos minutos de falsedades y faltas de respeto".

El veterano parlamentario de la formación que lidera Santiago Abascal le había acusado de seguir mintiendo sobre el caso Pérez de los Cobos "como ha hecho durante meses", le había calificado como "un tonto útil gestor del chantaje de Bildu" que ahora facilita "la violencia callejera de la extrema izquierda contra Vox" y había asegurado que "si conservara un mínimo de decencia habría dimitido ya".

Marlaska se ha limitado a sacar pecho por su presencia en el Ejecutivo: "tal y como hacen oposición vendrán muchos miércoles a preguntar a este gobierno y a gobiernos sucesivos del presidente Sánchez"; ha insistido en que van a recurrir la sentencia del caso Pérez de los Cobos y ha mantenido que "lo que hacemos yo y mi equipo es devolver la dignidad al Ministerio del Interior".