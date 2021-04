Aguirre pide a Casado que siga la "estrategia de Ayuso" porque la suya no da resultado

Esperanza Aguirre considera que la estrategia actual del líder del PP, Pablo Casado, no da resultado. En una entrevista en Cope este lunes por la mañana, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido a su formación que se sigan los pasos de Isabel Díaz Ayuso.

"Lamento decirlo, pero a mí me parece que ese giro al centro, o ese cambio de estrategia que el Partido Popular tomó en el mes de agosto con el cese de Cayetana Álvarez de Toledo o el discurso de la moción de censura de Abascal" no funciona, ha relatado.

Aunque ha asegurado que a ella no le pareció mal el voto negativo a aquella moción de censura, a pesar de que era partidaria de la abstención, sí que ha añadido que "los ataques personales" de Casado a Abascal "no me parecen que sean aceptables".

En su argumentación, también ha recordado "la entrevista en RAC1" que ofreció antes de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero el propio Pablo Casado: "Cs perdió 30 escaños y el PP no ganó ninguno".

"Esa estrategia de giro al centro no ha dado resultado y hay que ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente humilde para cambiarla, mientras que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso sí que da resultado", ha sentenciado la expresidenta de la CAM que ha destacado que es clave dar la "batalla cultural a la izquierda sin complejos".