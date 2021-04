ERC pierde la paciencia y reprocha a JxCat que "no hay escollos sino excusas"

Los dirigentes de ERC han agotado sus dosis de paciencia. Están hartos de las dilaciones y creen que entre su partido y Junts per Catalunya (JxCat) "no hay escollos sino excusas". Los cuatro negociadores de ERC, Marta Vilalta, Laura Vilagrà, Josep Maria Jové y Sergi Sabrià, han comparecidos juntos para escenificar su hartazgo frente a JxCat. No entenderían, dicen, que no hubiera un acuerdo entre la "diada" de Sant Jordi y el 1 de mayo y acusan al partido de Puigdemont de especular con una repetición electoral.

Han perdido los nervios, la paciencia y los papeles. "No puede ser que los problemas dentro de Junts se conviertan en los problemas de país" alegan ante la falta de avances y de citas negociadoras. "El bloqueo no puede continuar, la paciencia de la gente está al limite, la gente tiene prisa, si alguien no está preparado, que lo diga", aducen en ERC.

Muestran también el contenido del documento enviado a JxCat, las líneas maestras del pacto sobre las que los neoconvergentes callan de momento. Los papeles se basan en cinco puntos, estrategia independentista, soberanía del Parlament, plan de gobierno, estructura del ejecutivo y mecanismos de coordinación.

No se ha avanzado en nada, salvo en que el Govern debe ser paritario tanto en materia de género como de partidos. ERC sigue sin aceptar que el Consell per la República de Puigdemont sea el órgano coordinador del proceso; Junts sigue sin dar su brazo a torcer en cuanto a la coordinación de la estrategia separatista en Madrid. Tampoco ve claro que ERC quiera darse un margen de dos años para negociar con el Gobierno. A eso responden en ERC que mientras tanto preparan el nuevo "embate" por si el diálogo colapsa.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha replicado a los reproches de ERC que "menos declaraciones y más reuniones y más trabajar". También ha descartado que su partido especule con una repetición de los comicios. Pero rechaza las prisas, alega que quieren un buen acuerdo y no un simple acuerdo de investidura. Pide prudencia a ERC y se niega a marcar una fecha para cerrar el pacto.