Campo retira la 'cacicada judicial' tras exigírselo Bruselas y confía en un acuerdo del CGPJ tras el 4-M

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes que va a instar a PSOE y Podemos a retirar la iniciativa parlamentaria registrada para rebajar las mayorías exigidas para el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El anuncio se ha producido después de que el ministro se reuniera este lunes con la comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea tras los apercibimientos de la CE a España por la llamada ‘cacicada judicial’.

Apenas unas horas después de que la comisaria, Vera Jourová, haya desvelado el "compromiso" de Campo en este sentido y haya confiado en que "se retire pronto" la iniciativa parlamentaria, el notario mayor del Reino lo anunciaba en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. "Lo que le transmití a la vicepresidenta de la Comisión Europea es que el Gobierno va a instar a los grupos parlamentarios que la presentaron a que valoren si retirarla" para acabar con "el revuelo" generado al respecto.

Una retirada que podría "ayudar" a "poner el foco en la eficiencia" y no en una medida que siempre se planteó como un farol para meter presión al PP, como adelantaron fuentes gubernamentales a Libertad Digital, en el marco de la negociación la renovación del CGPJ y que "el presidente del Gobierno ya dijo hace unos meses que esa propuesta quedaba congelada".

Confía en un acuerdo tras el 4-M

Campo mandó en este sentido un mensaje al PP: "Quien está bloqueando la renovación del Consejo de un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales a lo que hay obligación. Y por eso urge a que nos pongamos de acuerdo, mensaje claro a quien está bloqueando esta situación , y estoy convencido de que la encontraremos".

Y apremió para un acuerdo que dio a entender que podría culminar tras las elecciones madrileñas del 4-M: "Tenemos que reactivar las negociaciones porque tenemos muchísimo camino avanzado. ¿Que sea el 5? Ojalá sea el 4, ojalá sea el 3 u ojalá sea esta tarde. Hay que potenciar el diálogo y forzar el consenso, más pronto que tarde nos tenemos que encontrar".

Preguntado por Libertad Digital si para ello el Gobierno estaría dispuesto a ceder los dos nombres de los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada que no apoyará el PP, Campo evitó responder directamente a la cuestión y se limitó a decir: "Yo tengo la sensación de que siempre aparece una nueva excusa. El problema es que hay un momento en que ya en el cajón no te queda ninguna y el PP se queda sin excusas. ¿Qué ocurre? que ahora mismo estamos en un proceso electoral, pues bueno esperaremos al 5... Estoy convencido de que tendremos esa renovación más pronto que tarde porque no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial".