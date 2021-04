Inmersos de lleno en la campaña electoral del 4-M, Vox eleva el tono con el PP, especialmente contra la dirección nacional de Pablo Casado, al que reprocha estar hablando ya de un posible reparto de cargos en el Gobierno de Madrid, excluyendo a los de Santiago Abascal, antes incluso de saber si ambos partidos suman mayoría.

"No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo", le ha advertido el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, presumiendo de querer "cazar al oso con mucho gusto", es decir, impedir que la izquierda se haga con el poder en la Comunidad. "Nuestro objetivo no es repartirnos ningún pastel", ha insistido sin desvelar si Vox entrará o no en el gobierno.

El vicepresidente político de Vox ha acusado al PP de generar "incertidumbre" y "desesperanza" entre los electores, poniendo en riesgo que Pablo Iglesias pueda "colonizar el gobierno de Madrid". Buxadé ha presumido de que su partido "está unido" y mantiene la misma posición en toda España.

Andalucía y Murcia, en el punto de mira

Vox ha lanzado una advertencia al PP para forzarle a adelantar elecciones en Andalucía y Murcia, donde vienen reclamándolo desde que PSOE y Cs presentaron la moción de censura: "Ejerceremos más presión para reducir el gasto y los impuestos". Es decir, el partido eleva el tono y vende más caro su apoyo a los presupuestos andaluces.

Aunque Buxadé ha asegurado que la estabilidad de ambos gobiernos no corre peligro puesto que eso implicaría un apoyo de Vox a una moción de censura, sí ha querido dejar claro que exigirán con mayor fuerza que se cumplan los acuerdos de investidura firmados con ambos partidos.

Desprecio al CIS

Preguntado por la última encuesta del CIS, Buxadé ha asegurado sobre el director de este organismos, José Félix Tezanos, que debería haber dimitido hace tiempo y ha puesto en duda su credibilidad. "Esta encuesta es tan creíble como una frase de Pedro Sánchez en un mitin", ha dicho con ironía, presumiendo de que "la mejor encuesta" es la de las imágenes de miles de españoles acudiendo a los actos de Vox.

"La única encuesta que aceptamos es la de la calle", ha insistido, asegurando que "da casi risa" que el sondeo recoja un apoyo al PSOE superior al 30% en plena pandemia y con la actual crisis económica provocada por el coronavirus.

Por último, Buxadé ha mostrado su apoyo a la celebración de espectáculos taurinos en Madrid y el resto de España aunque ha valorado como "oportunista" que se hayan organizado para el próximo 2 de mayo en la Comunidad, después de más de un año suspendidos, coincidiendo con la campaña electoral.