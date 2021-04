Uno de los temas que ha tocado Cayetana Álvarez de Toledo en su entrevista en Es la Mañana de Federico ha sido la relación del PP con Vox y la postura de Pablo Casado con su polémico discurso en el debate de la moción de censura.

A preguntas de los oyentes, Álvarez de Toledo ha afirmado que tiene "muchas diferencias con Vox" que "siempre he hecho públicas": "Yo no soy ni muy nacionalista, ni muy conservadora". Sin embargo, en su opinión, "no puedes volar los puentes con otro partido porque lo vuelas con los votantes de ese partido", ha apuntado.

Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado que se opuso "a la posición de Casado" y ha destacado cómo tiene "buenos amigos en Vox", con los que ha encontrado "muchas áreas de convergencia".

También, avisa, hay otras "que nos distinguen", entre las que ha citado su modelo de Europa y el proyecto de Vox "de una España casi jacobina, con un solo gobierno y un solo parlamento". "El papel lo aguanta todo, pero no hay que promover ficciones".