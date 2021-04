El Gobierno orquesta una compaña contra Vox sobre los menas: "¡repugnantes, racistas, homófobos!"

La campaña madrileña sigue, como en la semana precedente, centrando el debate en la sesión de control del Congreso en la que el Ejecutivo coordinó este miércoles una ofensiva contra Vox a cuenta de la inmigración ilegal y los menores no acompañados, uno de los ejes de la campaña de la formación de Abascal en Madrid.

"Lo suyo es el odio. Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a niños y niñas, se llama inhumanidad, odio. Ustedes no deberían caber en la política de este país. Los derechos de esos niños no tienen discurso político, tienen el discurso del dolor. Y si ustedes no lo ven se lo deberían de pensar. Porque ahí fuera lo que hay son hombres y mujeres . A ustedes les debería dar mucha vergüenza, ¡mucha vergüenza de lo que están instalando en nuestro país!". El final de la intervención de la vicepresidenta Calvo la acompañó el micrófono abierto de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño: "Muy bien Carmen! Es justo lo que iba... ".

Retomó la palabra el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pero ya en el inicio de su nueva pregunta a Calviño, y no se achantó: "precisamente porque Vox tiene compasión nosotros jamás estaríamos trayendo a niños no acompañados, haciendo un viaje peligrosísimo, cruzando el mar, jugándose la vida y arrebatarlos de sus madres y ¡debería de darles vergüenza a ustedes y a todos los gobernantes de este país, someter a esos niños a ése riesgo!".

Una intervención que contó con el apercibimiento de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet al portavoz de Vox tras pararle el tiempo de intervención: "le ruego por favor que no vuelva sobre la cuestión anterior". Pero no hizo lo propio con la respuesta de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, quien recogió el guante para atizar a Vox:

"Creo que se equivoca absolutamente con la línea que está tomando. Si algo caracteriza a España es su amor por los niños. Está totalmente desubicado, creo yo, con ése tipo de discursos ¡repugnantes, homófobos, machistas y xenófobos!", vociferó Calviño en un inusual nivel de decibelios al que siguió su "siguiente reflexión: no me deja de sorprender que ustedes que se llenan la boca todo el tiempo de la palabra España no se den cuenta de que la España que madruga es positiva, resistente, mira al futuro con esperanza y está dispuesta a trabajar por un país mejor. Ésa es la España que a mi me da toda la esperanza de que vamos a recuperarnos y a ser uno de los países más respetados y queridos del mundo".

En la misma línea que el resto de miembros del Gobierno, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien siguió la orquesta gubernamental contra Vox por su campaña contra los menas. "En esta sociedad no cabe el odio, no cabe el racismo, no cabe la vulneración de los derechos humanos, España es solidaria", advirtió a la secretaria general del grupo, Macarena Olona. "Representan lo peor de ustedes mismos", remató al concluir su respuesta, sin dar lugar a réplica.