Ayuso noquea a Iglesias: "Es lo más mezquino que hay en la política española"

La primera intervención de Isabel Díaz Ayuso en el debate de candidatos que se celebró este miércoles por la noche fue rotunda y una auténtica declaración de intenciones: "Estamos aquí porque los madrileños hemos pasado dos años muy difíciles y ahora está en riesgo que nos cambien nuestro modelo de sociedad por la puerta de atrás. Quiero que los ciudadanos decidan libremente".

Ayuso pidió libertad para "los madrileños" frente a una izquierda que salió en tromba contra ella, especialmente Pablo Iglesias. El líder de Podemos atacó sin medida a la presidenta de la CAM utilizando a los fallecidos durante la pandemia. "¿Cuántos fallecidos ha habido en Madrid?", comenzó Iglesias. "Es lo más mezquino que hay en la política española", resumió Ayuso en su respuesta tras intentar, sin éxito, que Iglesias dijera cuántos fallecidos había habido en toda España.

"Soy la única de los seis que estuvo al frente de la Comunidad Madrid en los momentos más difíciles de la pandemia, y ustedes, salvo insultar, no hicieron nada. Y, por supuesto, el señor Iglesias, ni se pasó por una residencia, ni vino a un hospital ni tiene empatía ni es creíble. Es una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera coger el escaño", resumió la presidenta de la CAM.

Pero no lo dejó ahí: "Es usted un personaje que es de todo menos creíble, una persona muy poco querida en Madrid. Si pasea de verdad por los barrios humildes o, por ejemplo, por Mercamadrid, le dirá la gente de la calle lo que piensa. Da vergüenza ajena, están todos utilizando el dolor de las familias".

"Reto a mis contrincantes"

Tras las acusaciones de Pablo Iglesias, Mónica García y Gabolindo, Díaz Ayuso retó al resto de candidatos a demostrar las cifras de mortalidad de las que hablaron: "Reto a mis contrincantes que a lo largo de estos días me demuestren que es verdad lo que dicen sobre la mortalidad en Madrid. Ni siquiera en la primera ola fue superior a las demás comunidades autónomas, fuimos la cuarta".

"Pero en la segunda y la tercera ola, además de no arruinar a la sociedad madrileña, de no encerrarla y todavía causar más daño a las personas que estaban solas por culpa de esos cierres indiscriminados, sacamos adelante algo que ha sorprendido a muchos medios de comunicación internacionales"; zanjó.

"¿A cuántas residencias fue usted?"

En otro momento del debate, Ayuso volvió a acorralar al líder de Podemos con su nefasta gestión de las residencias durante la pandemia. "¿A cuántas residencias fue usted? Usted al chaletazo, sin ayudar nunca. Sólo la UME nos ayudó", sentenció recordando la labor de Margarita Robles.

"Necesitan azuzar el dolor de las familias y de los enfermos, de quienes peor lo está pasando, como hicieron en el Zendal, que iban con miedo porque pensaban que los iban a maltratar. Todo el mundo formamos parte de la sanidad pública madrileña, a todos nos importa", añadió Ayuso.

"Polonia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid también tuvo un momento de tensión con Ángel Gabilondo cuando el candidato socialista hizo referencia a los datos del paro en la Comunidad de Madrid.

Ayuso le recordó los datos en España del paro juvenil, "mucho más alto" que en la CAM. Gabilondo trató de centrar el tema solo en la región pero Ayuso le espetó: "Estamos en España, no en Polonia".

"Vamos a defender a capa y espada la libertad de las familias frente a la intromisión de la izquierda, del PSOE, Más Madrid y Podemos, para ver si quieren ir a la educación concertada, a la pública, a la privada, a la Especial o al Bachillerato de excelencia", avisó la dirigente regional en otro momento del debate a Gabilondo.

"Madrid estaba preparada para salir y lo hemos demostrado, por ejemplo, ahora mismo en la segunda y la tercera ola, cuando hemos creado uno de cada cinco empleos. Hemos mantenido viva -a pesar de las críticas que no he dejado de recibir durante todo este tiempo- la hostelería o los comercios, evitando la pérdida 300.000 empleos y hemos creado 110.000 en los últimos meses", resumió Ayuso.

"Rebaja histórica de impuestos"

En materia económica, Ayuso explicó que, durante la pandemia, " la economía en Madrid ha resistido mejor y no ha sido gracias a PP ni a Cs, ha sido gracias a las políticas liberales que se llevan aplicando más de 16 años, que han conseguido bajar los impuestos consecutivamente en este tiempo", añadió.

"¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Una rebaja histórica del IRPF que ya llevaba en mi programa electoral en el año 2019 y que vuelvo ahora a comprometerme, porque ahora lo que quiero gobernar con libertad, con las manos libres, para poder ejecutar mi programa y así poder tener pronto unos presupuestos", explicó Ayuso.

En su minuto de oro final, Ayuso destacó "la ilusión" que generan estas elecciones porque a "Madrid se viene a vivir en paz" frente a "aquellos que nos quieren quitar la libertad". "Hemos de elegir entre comunismo o libertad. Yo, sin duda, pienso seguir defendiendo el apasionante reto de la libertad y, por eso, pido el voto".

Llama misógino a Iglesias

A la salida de los estudios de Telemadrid, Isabel Díaz Ayuso valoró la actuación de los distintos candidatos y en concreto la de Pablo Iglesias: "La única persona que me parece intrascendente es Pablo Iglesias, que es una persona que hasta se atreve a decirte cuándo puedes sonreír o no".

"Yo como no soy una mujer de su partido, soy una mujer libre y decido cómo me expreso... Él está muy acostumbrado, como buen totalitario, a poner los deberes a las mujeres y me ha parecido que en ese caso ha sido el misógino que lleva dentro", terminó Ayuso.