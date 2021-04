Vestida de morado, el color de sus adversarios políticos, Rocío Monasterio salió en el debate de Telemadrid a confrontar directamente con Pablo Iglesias y Mónica García, los candidatos de Podemos y Más Madrid.

Siguiendo la tónica de la campaña del 4-M, la candidata de Vox optó por dejar al margen de sus embestidas a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que se convirtió en el blanco de las críticas del resto de partidos.

"Son unos cínicos", reprochó Monasterio a Iglesias y García por reclamar más recursos para servicios públicos, al tiempo que votan en contra de propuestas de Vox para reducir el número de políticos o de consejerías y destinar ese dinero a la lucha contra el coronavirus.

"Cuéntelo todo", le reprochó la candidata de Más Madrid, a lo que Monasterio le respondió rápidamente: "Usted, señora García, que le tuve que explicar qué era el covid en una Junta de Portavoces porque no se enteraba", aseguró entre risas de algunos de los candidatos.

Aunque Iglesias centró la mayor parte de sus críticas en Ayuso, arremetió también contra Monasterio, que le recordó el caso de su niñera o la indemnización de 5.316 euros que ha pedido tras salir del Gobierno para ser candidato en Madrid.

"Si no se dedicara a gastar los recursos de todos los españoles en la niñera oficial, a lo mejor teníamos recursos para los dentistas o las gafas", le dijo, retándole a "devolver" su indemnización para "ser solidario", después de haber mostrado su polémico cartel contra los menas, defendiendo su campaña electoral.

Contra Cs

El candidato de Cs, Edmundo Bal, centró buena parte de las críticas que Monasterio lanzó durante el debate, al acusarle de haber sido un "traidor a sus votantes" por haberse marchado de Cataluña, no haber pactado con Pedro Sánchez permitiendo la entrada en el gobierno de Pablo Iglesias y las mociones de censura, según dijo.

Un calificativo ante el que Bal se revolvió muy molesto, presumiendo de ser abogado del Estado y, como tal, defensor de España. Monasterio presumió entonces de ser la única de todos los candidatos que ha trabajado durante 20 años en la empresa privada, provocando los murmullos del resto.

En su último minuto de intervención, la candidata de Vox insistió en su mensaje de campaña: "Sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay prosperidad". "Seguridad para que, con su voto, la izquierda no entre en Madrid y que, quien gobierna, lo haga sin arrodillarse ante las políticas de la izquierda", remató.