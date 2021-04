El TC avala la condena de 12 años de prisión al exconsejero Turull por delito de sedición en el golpe del 1-O

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por el exconsejero catalán Jordi Turull contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre de 2019 que le condenó por el golpe del 1-O a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Pedro González-Trevijano, considera que el tipo penal del delito de sedición del art. 544 del Código Penal no adolece de un grado de vaguedad que infrinja el principio de taxatividad y que el Tribunal Supremo ha llevado a cabo una aplicación analógica in malam parte de dicho tipo penal. Es decir, que el Supremo no ha llevado a cabo una aplicación extensiva de la norma penal en perjuicio del reo.

Cabe destacar que la sentencia no ha sido unánime y cuenta con los votos particulares del magistrado Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer. En la deliberación de la sentencia no han intervenido los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido por haberse abstenido, tras haber realizado declaraciones relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Se trata de la primera sentencia que el tribunal de garantías dicta en relación con las condenas de sedición impuestas, tras haber rechazado de forma unánime en sendas resoluciones los recursos de otros dos ex consejeros, Meritxell Borrás y Carles Mundó, si bien en ambos casos la condena era únicamente de inhabilitación y multa por un delito de desobediencia.