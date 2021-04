El PP considera que muchos votantes tradicionales del PSOE "desencantados" o "descontentos" con Pedro Sánchez pueden apoyar a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Por eso, la presidenta madrileña y el líder del PP, Pablo Casado, aprovechan sus actos de campaña para lanzar mensajes y guiños a esos votantes y amplificar así su estrategia de voto útil al Partido Popular tras el trasvase de votos de Ciudadanos que han recibido estas semanas.

El ejemplo más visible de esta táctica lo visualizó Ayuso hace unos días con su foto junto a los históricos dirigentes socialistas Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, con los que coincidió en una visita a la Fundación Alma Tecnológica en la que ambos están implicados. "Son dos referentes políticos a los que aprecio enormemente", proclamó la candidata del PP.

Pero en su tour por la Comunidad de Madrid, Ayuso también ha llevado su 'caravana electoral' a varias ciudades madrileñas gobernadas por los socialistas: Fuenlabrada, Parla y Getafe. Fuentes de la candidatura 'popular' admiten su sorpresa por el gran acogimiento ciudadano que han recibido en esos actos y ven posible sumar nuevos votantes en estos feudos, que han sido tradicionalmente caladero de voto socialista.

En Fuenlabrada, hace seis días, Ayuso destacó a los presentes en el mitin que estos comicios "trascienden" a las siglas de los partidos y del centroderecha y aseguró que es momento de que ciudadanos "de la izquierda que aman España" y "aman Madrid" digan "basta ya".

Y este mismo sábado, en un mitin en Pozuelo de Alcorcón, Ayuso ha insistido en que estos comicios "han trascendido a las siglas del PP y a Madrid" porque van a "cambiar el rumbo de España". "Para estar contra Pedro Sánchez no hace falta ser de derechas, sino ser sensato", ha proclamado, para añadir que el "sanchismo" les ha "dejado huérfanos en defensa de libertad".

El PP, un proyecto trasversal

También Casado apela en sus actos a ese votante socialista descontento con la gestión del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para que se sume a su proyecto "transversal" que permita "echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa".

En ese mismo acto de Pozuelo de Alcorcón, Casado ha pedido este sábado aglutinar los votos de centroderecha en torno al PP, pero ha subrayado que también "abre la puerta" a los madrileños que "han votado a Leguina, a Felipe o a Rubalcaba y no se sienten identificados con un PSOE de Sánchez que pacta con ERC, con Junts y con Bildu". El Partido Popular, ha proclamado, es un "proyecto abierto" y "centrado" en el que "caben todos".

En la pegada de carteles de hace una semana, con la que arrancó oficialmente la campaña -en la plaza Salvador Dalí situada en el barrio de Salamanca-, Casado también dijo que en el PP también tienen "su casa" esos votantes socialdemócratas que no se sienten "identificados con Pedro Sánchez, quien "acerca cada semana a etarras a cárceles cercanas del País Vasco", va a "indultar a los presos del procés entre junio y julio" y va a "subir los impuestos en 90.000 millones de euros".

"Las encuestas nos dan muy bien y la tendencia es positiva, pero al final no sobra ningún voto", aseguran desde la dirección nacional del PP, que ahora está atenta a ver cómo influye en campaña la tensión y la crispación del debate político tras las amenazas de muerte al ministro Fernando Grande-Marlaska y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

‘No entramos en circos’

Con respecto al debate electoral que ayer tuvo lugar en la Cadena SER, Ayuso ha sido clara: "Nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos. Tenemos que hablar de lo que sí pasa y no despistarnos con lo que no pasa. No puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante".

La 'popular', quien ha pedido no caer "en guerras estériles" y "problemas que no tocan", ha hecho hincapié en que desde que avisó a Sánchez de que si "le iban mal las elecciones tendría que desaparecer de Moncloa, el que ha desaparecido de la campaña es él".

Fernando Savater anuncia que votará a Ayuso

Por otra parte, otros intelectuales de izquierdas también han dado su apoyo a la candidata del PP. Es el caso de Fernando Savater, que este sábado escribe un artículo en El País en el que anuncia que su voto será para la presidenta madrileña. "De crear polarización acusan a Ayuso los mismos que apoyan como "progresista" un Gobierno sostenido por separatistas y bolivarianos de guardarropía cuya cima ideológica consiste en proclamar que la derecha nunca pasará", dice el exmiembro de UPYD. "Con ellos, ni a cobrar una herencia. Nunca he votado al PP y me cuesta, pero esta vez será Díaz Ayuso", finaliza el artículo.