Jorge Javier Vázquez monta un 'Sálvame PSOE' para conseguir que Gabilondo sea 'superviviente'

El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez ha participado este sábado en un acto del Partido Socialista junto al candidato a la presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo. El mitin ha tenido lugar en el distrito de Vallecas, y además del comunicador y el cabeza de lista del PSOE ha contado con la participación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Industria, Reyes Maroto, que sería vicepresidenta económica en caso de que Gabilondo ganase las elecciones.

Vázquez, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su tendencia ideológica, ya anunció hace unas semanas cuál sería el sentido de su voto. En una entrada en blog asegura que lo votará "porque creo en su Madrid. Es un político reflexivo que no se expresa a golpe de tuit, educado y nada faltón". Y añade: "a partir del 4 de mayo quiero vivir en una comunidad en la que prevalezca la paz y no esos miedos rescatados del imaginario franquista más recalcitrante".

Democracia frente a ‘ultraderecha’

Por su parte, Gabilondo, ha aseverado que en las elecciones del 4 de mayo lo que se decide en las urnas es la "democracia frente a la ultraderecha" y ha afirmado que la campaña electoral ha tomado un "nuevo rumbo" que va contra "el fascismo".

"Hay que cerrar el paso al Gobierno de Colón. La señora Ayuso con la ultraderecha se sienten impunes y el pueblo de Madrid tiene que estar contra la ultraderecha y el Gobierno de Colón por nuestra libertad", ha insistido este sábado.

El candidato socialista ha recalcado que quienes no condenen explícitamente la violencia, en referencia a PP y Vox, deben "ser vencidos en las urnas" y que estas elecciones "no solo van de Madrid, van de democracia" porque ante amenazas de muerte "no vale la equidistancia".

"Contra la mentira, nuestra palabra. Contra la xenofobia, nuestro abrazo. Contra la ultraderecha, el pueblo de Madrid. Contra el Gobierno de Colón, nuestra libertad", ha defendido Gabilondo.

MENAS

Ha recriminado al PP y Vox los ataques a las personas de las colas del hambre, a los menores extranjeros no acompañados, a las mujeres y a los homosexuales, lo que ha insistido en que es un "alegato no democrático", al igual que "dar cobertura a amenazas de muerte".

"Se acabó la campaña como la conocíamos, como tantas veces en la historia, un PSOE muy fuerte podrá hacer ganar a la democracia", ha aseverado.