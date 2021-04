Rocío Monasterio: "Después del 4-M espero que Pablo Iglesias se vaya exiliado con Nicolás Maduro"

Rocío Monasterio se enfrente el 4-M a su primer examen siendo ya una política profesional. Las pasadas elecciones autonómicas era una recién llegada que tuvo que dejar sus empresas familiares y su profesión, arquitecta, para dirigir el grupo de Vox en la Asamblea de Madrid. Nos recibe en la sede nacional del partido poco antes de que tenga lugar uno de los enfrentamientos más tensos de la contienda electoral cuando, durante un debate en la Ser, Pablo Iglesias abandona el estudio.

¿Qué resultado esperan obtener el 4-M?

Creo que vamos a tener muy buen resultado y vamos a ser clave para que no entre la izquierda en Madrid, para que no entre Pablo Iglesias.

¿Qué sería un buen resultado?

Que Pablo Iglesias no entre en el Gobierno de Madrid.

¿Cómo valora la candidatura de Pablo Iglesias?

Espero que los totalitarios que pretenden impedirnos que hablemos, que envían a sus brigadistas a lanzarnos piedras a los mítines como en Vallecas y que no condenan toda la violencia, como nosotros sí hacemos, se vayan de la política el 4M. Espero que se vaya exiliado con Maduro, que nos deje en paz a los españoles.

Vox ha sido uno de los partidos que más ha sufrido los ataques de la izquierda ¿cómo vivió lo ocurrido en Vallecas?

Con gran preocupación, no por nosotros, sino por España. Esto lo hemos visto en el País Vasco o en Cataluña, donde algunos justificaban el tiro en la nuca. Políticos como Pablo Iglesias que lo justificaron deberían estar fuera de la política. Preocupación también con la equidistancia de partidos que dicen "ni rojos ni azules; ni los que pegaban adoquinazos ni los de Vox que estaban allí". Ese es Cs. También Pablo Casado ha dicho "yo no quiero una España a garrotazos". Tenemos que sacar de las instituciones los políticos que amparan la violencia, tenemos que acabar con la equidistancia y ser clarísimos. Cuando hay un suceso tan grave no hay partidos, somos defensores de la libertad y de España.

Hay un problema de seguridad en Madrid

Su lema de campaña es "Protege Madrid" ¿Es Madrid una comunidad insegura?

Sí hay un problema de seguridad, lo estamos viendo en todos los barrios donde vamos y la gente está muy preocupada. Hay un problema grave con los grupos de menas, de inseguridad con la okupación, la gente mayor tiene mucho miedo. No podemos mirar para otro lado, queremos garantizar la seguridad en Madrid porque sin seguridad no hay libertad.

¿De qué forma pueden garantizar esa seguridad cuando muchas de las competencias son nacionales?

Los centros de menas los gestiona la Comunidad de Madrid, que dedica 4.700 euros al mes por plaza de mena, algunos de los cuales están delinquiendo en las calles. Sí es competencia de la Comunidad cerrar el centro de Batán donde los vecinos están aterrorizados. Tenemos un embudo jurídico impresionante con el tema de la okupación, tenemos que duplicar los equipos para desalojarlos. La Comunidad no puede tener viviendas que son de su propiedad okupadas.

¿Cómo ha acogido Isabel Díaz Ayuso sus propuestas en este sentido durante la legislatura?

Algunas bien y otras mal, cuando yo he hablado del problema de los menas, Ayuso me llamó xenófoba y me dijo que eran niños. Las madres sabemos muy bien lo que defendemos para nuestros hijos y a las madres que estaban el otro día llorando en Arganda no les llamaría xenófobas y no les diría que los 13 menas que atacaron el otro día en el parque del Oeste a una niña eran niños, porque si son niños de verdad que necesitan protección, que vayan con sus padres a sus países.

¿Qué hay que hacer entonces con ellos?

No pueden estar aquí en centros donde se les está metiendo en redes de narcotráfico, donde tienen adicción al pegamento. Hay niños que podrían estar integrados pero al estar rodeados por otros que les llevan a delinquir son arrastrados a la delincuencia, son víctimas, no podemos permitir que sigan siendo víctimas de las mafias y de las redes de delincuencia, tienen que volver con sus padres a sus países de origen.

Este es uno de los temas en los que Vox y el PP difieren ¿qué otras propuestas les distinguen?

Nosotros querríamos bajar los impuestos ya, querríamos bajar el IRPF medio punto, ahora, no dentro de un año ni de dos. Para eso hay que reducir el despilfarro político, reducir a la mitad el número de diputados y las consejerías que pasen de trece a siete. Hay que hacer una auditoría de subvenciones, chiringuitos, fundaciones, asociaciones, etc. Yo defiendo la vida y Díaz Ayuso defiende la Ley Aído del PSOE; yo defiendo que una mujer no puede ser alquilada para un vientre de alquiler, Díaz Ayuso defiende el vientre de alquiler; yo estoy en contra de la Ley de eutanasia que ha aprobado el PSOE, Díaz Ayuso no. Me parece brutal la Ley de la Infancia que ha aprobado Pablo Iglesias para educar en temas afectivo-sexuales a nuestros hijos, el partido de Díaz Ayuso ha votado a favor de esa ley.

Pero si dan los números, tendrán que entenderse ¿qué podemos esperar de la próxima legislatura después de dos años de fricciones entre PP y Cs en el gobierno?

En la anterior legislatura no estábamos dentro del gobierno, veíamos fricciones entre Ayuso y Aguado pero no sabemos hasta qué punto porque no estábamos dentro. En lo que podíamos intentamos apoyar lo más posible para que Madrid no se cerrara porque si no habría ganado Aguado, que era el infiltrado de Sánchez, que quería cerrar Madrid, que quería subir los impuestos, que boicoteó el acuerdo que yo tenía cerrado con Lasquetty para bajar impuestos. Nosotros podemos hacer un frente común contra la izquierda. Los votos de Vox van a servir para eso.

No me dedico a dar consejos a Pablo Casado

Pablo Casado dice que no quiere consejos de Vox…

No me dedico a darle consejos a Pablo Casado, me dedico a decirle la verdad a los madrileños. En política se peca de egocentrismo. Los lemas de campaña son "Madrileños por Edmundo", "Vota a Ayuso"…yo no quiero que me miren a mí, yo estoy mirando a los madrileños para intentar resolver problemas. Lo importante no es cómo sea yo, sino qué puedo ofrecer. Los personalismos nos llevan al desastre, mire Ciudadanos, las tres traiciones de Cs: la primera en Cataluña, que Arrimadas dejó tirados a los suyos; la segunda Rivera, que no pactó con Sánchez, y la tercera en Murcia y Madrid con las mociones de censura. La falta de madurez, el egoísmo, la falta de ADN y de principios es lo que ha puesto en riesgo que la izquierda pueda entrar en muchos gobiernos. Hay que revertir esta forma de hacer política.

Si Cs se queda fuera, ¿habrá una relación más fluida entre PP y Vox?

Un matrimonio de tres es un matrimonio concurrido. Cs no sabe lo que defiende, yo les puse el apodo de veleta naranja y acerté. Había muchos que alababan a Cs que ahora reconocen que el papel ha sido terrible. La gran traición de Cs a sus votantes y a España, lo digo casi con pena porque alabé el trabajo que hicieron al principio, que fueron valientes. Es mejor que Cs no entre en la Comunidad de Madrid.

El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, dice que Vox y Cs deben ser conscientes de que los votantes quieren unidad…

De unidad tienen que hablar en Génova. Si uno escucha a Mañueco, Moreno y Feijoo dicen tres cosas distintas. Primero que arreglen lo suyo. Me parece muy bien que defiendan la unidad de su partido, es lo que tienen que hacer para ser un partido como Vox en el que todos vamos a apoyarnos en todas las elecciones, no tenemos ningún problema, a mí me encanta estar con Santiago Abascal en todos los mítines y enseñamos nuestro logo con orgullo porque es una marca que simboliza ciertos valores e ideas.

El PP prefiera que les apoyen desde fuera, ¿entrarán en el gobierno?

No tengo la mala costumbre de hablar de gobiernos o consejerías antes de tener los votos, me parece mal. No hay que repartirse las consejerías cuando no tienes los votos, es muy feo, no estamos a eso. Estamos en contar propuestas, en convencer a los madrileños y luego ya veremos.

Estamos al inicio de la cuarta ola del coronavirus, Vox propone levantar todas las restricciones ¿es prudente?

Claro, lo que hay que hacer es poner recursos en los centros de atención primaria, en la vacunación, en los test. Lo que no se puede hacer es no poner recursos y decir "enciérrate en casa". Los recursos hay que sacarlos de donde sea, si hay que desmontar consejerías, reducir diputados o desmontar chinringuitos para destinarlo a sanidad, hay que hacerlo. Tenemos la obligación moral de velar por la salud de todos los madrileños. La gente necesita ganarse el pan, necesita trabajar. Todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid tiene que estar a disposición de los madrileños, no de los políticos, se acabó.

Soy partidaria de vacunarnos todos en libertad

¿Es partidaria de vacunarse?

Yo sí soy partidaria de que nos vacunemos todos, en libertad, con consentimiento informado, igual que con cualquier medicamente.

¿Qué opina de cómo se está gestionando la vacunación?

Estamos viendo el gran fracaso de Europa a la hora de comprar vacunas, lo han hecho mal. Cuando lleguen las vacunas, lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es un plan logístico por el que vacunemos a 250.000 personas al día, no 25.000, que es lo que han hecho en otros países como Israel.

¿Qué le parece que puedan adquirir vacunas las empresas privadas para sus empleados?

En marzo pedimos que las mutuas pudieran hacer test, no lo han hecho todavía. Sí hay que implicar a las mutuas para vacunar pero la vacunación tiene que pagarla la Comunidad de Madrid, no podemos hacer distinciones entre el que tiene recursos y el que no. Es un derecho de cada madrileño el tener una vacuna gratis. Si luego hacen un pasaporte COVID, ¿el que tiene recursos puede viajar y el que no, no puede? Además, yo sospecho que nos vamos a tener que vacunar todos los años.

¿Qué opina del hospital Zendal?

Desde el principio he apoyado su construcción y si hay que ampliarlo, lo apoyaré. La izquierda es muy cínica, hablan de la salud pública y luego, cuando hacen un hospital público, berrean en la puerta. Que se vayan a su casa a berrear porque es una tomadura de pelo.