El PP responde al PSOE: no habrá ningún "cordón sanitario" a Vox

Este lunes, el candidato del PSOE a las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, llamaba a todos los partidos a "hacer un cordón sanitario a Vox" para que los de Santiago Abascal "no entrasen en ningún Gobierno".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha recordado a Gabilondo que hace tan solo unas semanas era Pedro Sánchez el que decía "que Vox demostraba tener más sentido de Estado que el PP" cuando la formación de Abascal se abstuvo en el decreto de los fondos europeos. "Ahora resulta que hay que aplicarle un cordón sanitario", decía la candidata del PP.

Más claro ha sido el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha respondido a esta petición de los socialistas: "Soy alcalde con un pacto de investidura con Vox y no ha pasado nada. Que no se asusten. Esto no es fascismo o democracia, es 'sanchismo' o Madrid", ha apuntado.

Almeida ha explicado que "no se plantean implantar un cordón sanitario a Vox" y ha preguntado al PSOE sobre su "parámetro moral" para "marcar a los demás las líneas de los pactos", cuando los socialistas son "socios de Bildu y Podemos".

Un Partido Popular que este lunes también condenaba las carta que le ha llegado a la ministra Reyes Maroto con una navaja. Tanto Pablo Casado como Díaz Ayuso se han referido a este asunto.

El líder del PP ha asegurado que "el PP rechaza cualquier amenaza y agresión" y ha apelado "a salir de la radicalidad y a volver a lo que importa de verdad: la pandemia y el desempleo". Por su parte, Ayuso ha hecho público un tuit en el que dice: "Las amenazas a los representantes públicos no tienen sentido en un país en Libertad. Mi condena a estos incalificables últimos actos".