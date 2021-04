Ayuso no se hace la víctima: pide "serenidad" y "no dar alas" a los que están enviando cartas

Tras conocerse que los Mossos d'Esquadra investigan el envío de una carta con dos balas a Isabel Díaz Ayuso desde Barcelona, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado este martes que cree que "sobra" un manifiesto para condenar la violencia. "Quien hace esto busca protagonismo", ha explicado pidiendo "serenidad" y "no dar alas" a quien hace este tipo de cosas.

"Ante la violencia, serenidad y desprecio", dijo también este martes por la noche tras conocerse la carta en una entrevista en Trece. "La importancia que tiene es ninguna. Esta gente busca su minuto de gloria y que estemos hablando de ellos. No les voy a dar el gusto", sentenció sobre aquellos que mandan esas cartas.

"Si actuamos con esta serenidad y no le damos alas a esta gente pues pasa inadvertido. Además, no quiero que se traslade la imagen de un país inseguro, de balas, porque no es cierto. Esta no es la sociedad que nosotros tenemos", zanjó.

Iglesias, contra el Rey

Este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, Díaz Ayuso ha sido preguntada también por el manifiesto propuesto por Cs para condenar la violencia:" "Esas cuestiones de ponerte contra las cuerdas para llevarte a según qué imágenes me parece innecesario. Es evidente que todos condenamos la violencia, es evidente que todos buscamos la concordia y que yo formo parte de un partido político que, como otros muchos, estamos de acuerdo con el pacto que nos dimos en el 78 y que somos fieles garantes de la Constitución".

Eso sí, la presidenta de la CAM ha precisado: "Hay otros que no lo están haciendo, hay otros que están atentando, como estamos viendo con Pablo Iglesias, contra el Rey de España, que alientan la violencia, que pactan con las personas que lo último que quieren es lo mejor para nuestro país, que son los que fomentan los escraches".

"Hay partidos que están fuera de toda lógica y otros que, desde luego, vivimos en convivencia, con normalidad y es lo que buscamos. Entonces yo creo que esto sobra si es evidente. Estoy de acuerdo pero no creo que tengamos que estar en esto. Si quieren abrir el debate me parece estupendo, pero es que es un debate que va morir el 5 de mayo porque estábamos viviendo tan tranquilamente hasta que se está acercando el fin de la campaña y hay personas a las que les conviene sacar el eje de lo importante para hablar de las cosas que nos suceden", ha zanjado Díaz Ayuso.

No hará cordones contra Vox

En cuanto a los pactos tras el 4 de mayo, Ayuso ha descartado por completo un cordón sanitario contra Vox aunque también ha asegurado que en estos dos últimos años se ha sentido "presa del parlamento" y que, por ello, su deseo es gobernar en solitario tras las elecciones del 4 de mayo.

Ayuso ha defendido que su objetivo ser libre en la Puerta del Sol, apelando, una vez más, al concepto de la "libertad", uno de los ejes de su campaña. "Madrid es tan grande que puedes cambiar de pareja y no te la encuentras nunca más. Y eso es libertad", ha dicho en tono de broma.