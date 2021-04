La hemeroteca vuelve a dejar en ridículo a Pablo Iglesias: "No hay que lloriquear por las amenazas"

Hace sólo dos años, en 2019, a Pablo Iglesias le hubiera parecido mal la forma en que la izquierda ha utilizado las supuestas amenazas recibidas estos días para resucitar la maltrecha campaña de PSOE y Podemos a pocos días del 4-M.

Un fragmento de una entrevista con el youtuber Fortfast realizada en la campaña de otras elecciones, las generales de abril, deja en ridículo al candidato de Podemos, que ha hecho de la carta con las balas prácticamente su único argumento en los últimos días e incluso le acerca a lo que ha dicho este miércoles Isabel Díaz Ayuso después de que ella misma haya recibido una carta amenazante: que ante hechos de este tipo hay que tener "serenidad" y no dar más voz a los autores de las cartas.

En el vídeo, el entrevistador le pregunta si ha recibido amenazas. Iglesias, sin titubeos, responde: "No me gusta hablar de eso". "Si hablas de las amenazas estás engrandeciendo al que amenaza, normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad", sostiene quien en estos últimos días no ha hecho otra cosa que hablar de la carta vinculándola a Vox y la "crispación" de la campaña.

Pablo Iglesias: "no hay que hablar de las amenazas que recibes (...) El rollo victimista no me va". JAJAJA ¡Vaya personaje! pic.twitter.com/ic2LR6q70f — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 28, 2021

"Luego el rollo este victimista de ¡ay, me han amenazado!… hay gente que se ha jugado la vida y lo ha pasado muy mal", dice en otra frase demoledora contra el Iglesias de 2021. Tras señalar que él va con escolta y sólo puede dar las gracias por ello, añade que él no tiene derecho a quejarse "ni a lloriquear" por "ay, cuántas amenazas de muerte recibo".