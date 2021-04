Aragonès, principal problema del pacto entre ERC y JxCat por su inflexibilidad

El aspirante de ERC a presidir la Generalidad, Pere Aragonès, se resiste a ceder la consejerías de Economía, Educación y Salud. Las reticencias del valido de Oriol Junqueras a perder el control de los presupuestos autonómicos y los futuros fondos europeos así como el de las áreas sociales del ejecutivo catalán, las que más dinero manejan, es el principal obstáculo para llegar a un acuerdo de Govern entre las formaciones separatistas.

En Junts per Catalunya (JxCat) lamentan que Aragonès no sólo pretende imponer una nueva arquitectura del ejecutivo sino que además no muestra ninguna flexibilidad a la hora de acordar el reparto de papeles, funciones y poderes. Los neoconvergentes aspiran a un equilibrio similar al de la pasada legislatura, un reparto equitativo de consejerías en el que a ellos les corresponderían las que ahora ostenta ERC en virtud de que en esta ocasión ellos son la segunda fuerza en el separatismo.

Así, JxCat cree que le toca la titularidad de Economía, aparejada a la vicepresidencia, así como los departamentos de corte social que en el pasado fueron a parar a ERC. Es decir, que reclama Educación, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia y Salud. Al tiempo, aspira a desprenderse de Interior, foco de problemas con las bases del separatismo cada vez que los Mossos se ven obligados a hacer frente a la violencia callejera, y Cultura, el departamento maría.

ERC no sólo no está de acuerdo sino que plantea además un cambio de estructura con la disolución de dos consejerías que en la actualidad están en manos de JxCat y que son Territorio y Sostenibilidad y Políticas Digitales y Administración Pública. Aragonès planea crear además un departamento de Emergencia Climática que asumiría parte de las competencias de Territorio y Sostenibilidad, llevar Políticas Digitales a Universidad e Investigación y crear un departamento de nuevo cuño en materia de "Feminismos".

La "batalla del relato"

En JxCat admiten que hasta el momento ERC ha ganado la que llaman "batalla del relato". En el ámbito independentista, los de Puigdemont pasan por ser los culpables de que casi dos meses y medio después de las elecciones no haya aún un pacto de investidura y de Govern. Sin embargo, los neoconvergentes aducen que el papel de Puigdemont y el del Consell per la República no son el problema de las negociaciones, sino la renuencia de Aragonès a pactar con JxCat la estructura y el reparto de funciones en el nuevo ejecutivo. Y deslizan además que la posición de Aragonès está suscitando rechazo entre importantes elementos de su propio partido. Alegan que hay voces en ERC que recelan de las actitudes del segundo de Junqueras, un joven burócrata de la formación que empieza a mostrar su personalidad antes de tiempo. Torra esperó a desprenderse de la tutela de Puigdemont hasta estar asentado en el palacio de la Generalidad, pero Aragonès está mostrando una gran impaciencia y una notable impericia, alegan fuentes de JxCat.