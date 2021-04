Runrún en el foro: "Rebelión sorda en el PSOE contra Sánchez"

El Mundo

Sánchez e Iglesias se devanan los sesos. Todo vale, incluso saltarse la ley. "Tezanos incumple la Ley Electoral con la encuesta del CIS para rastrear indecisos". Tezanos acabará en la cárcel. Pero vamos, que pregunte, que pregunte.

Y, por cierto que la campaña de Iglesias con las balas está destrozando la vida de muchos trabajadores de Correos a los que va a mandar al paro. "Correos actúa contra 155 vigilantes por los fallos en la detección de elementos sospechosos". Que paguen los de abajo. Que pregunte Tezanos a quién van a votar esos currantes que cobran una miseria mientras el moñas se forra y se van a quedar en la calle por su culpa.

Dice el editorial que "ni siquiera el ruido de una campaña tan intensa debería apagar los escándalos en que el Gobierno está incurriendo llevado de su desesperación ante el rumbo que mantienen las encuestas. Al bochorno de pretender resucitar el guerracivilismo publicando los envíos amenazantes de elementos marginales, se le ha sumado un nuevo hito en el uso espurio y opaco del CIS cuando ya está prohibido publicar encuestas". ¿Desde cuándo la ley les ha frenado para tomar el poder? Recordemos que la campaña de Madrid comenzó con una moción de censura ilegal para impedir las urnas.

"Faltan aún cuatro días para acudir a las urnas, y cabe desear que el final de la campaña transcurra dentro de los estrictos márgenes de la normalidad democrática". Mira, Rosell con el caudillo Iglesias de candidato la normalidad democrática es un imposible. No es un demócrata.

"Cabe desear que ningún gurú angustiado se deje llevar por la tentación de idear injerencias tóxicas de última hora en el sentido del voto de los ciudadanos. Cada candidato está en su derecho de defender hasta el lunes su propuesta y su programa; a lo que no tiene derecho Moncloa es a instrumentalizar las instituciones de todos —incluyendo la sala de prensa del Consejo de Ministros— en beneficio particular de su candidato en unas elecciones autonómicas". Cada aparición de un miembro del Gobierno son votos para Ayuso. Que salgan, que salgan.

Federico Jiménez Losantos dice que "de toda la basura que ha aflorado en las elecciones nacionales de Madrid, la más repugnante es la que equipara a Podemos con Vox. Nadie de Vox ha agredido a ningún asistente a un mitin del PSOE o de los dos partidos comunistas de Madrid, anomalía totalitaria inexistente en Europa. En cambio, la izquierda y el nacionalismo, hermanos de sangre y de odio, agreden salvajemente a militantes o simples asistentes a actos de Vox en toda España, Madrid incluido". Y eso es una verdad como un templo.

"¿Qué partidos defienden la Monarquía constitucional? ¿PSOE, Podemos, Más Madrid? No, Vox. ¿Qué partidos, PP aparte, defienden más la propiedad privada y el libre comercio? ¿Podemos, Más Madrid, el PSOE? No, Vox. ¿Quién defiende la unidad nacional y la igualdad de los españoles ante la ley? ¿Sánchez, Iglesias, Errejón? No. Vox. ¿Quién pide independencia judicial y la vuelta del CGPJ a la Constitución del 78? ¿Socialistas, comunistas? No, Vox. ¿La presunción de inocencia frente a la Viogen? Vox. ¿Y que se pueda estudiar en español en toda España? ¿La izquierda? No, Vox".

Antonio Lucas, el insultador oficial de Ayuso en El Mundo, habla de la campaña como una "berrea de insultos con flojera de ideas, un histerismo pegajoso, una vulgaridad. A veces participo de lo mismo que me sonroja, qué le vamos a hacer". ¿A veces? No nos hagas reír, Lucas. "El insulto es una esgrima que requiere manejar bien la mercancía de ataque y la de defensa. Cuando se lanza mal, la humillación impacta directamente en quien lo lanza. Eso está sucediendo en casi todos los rivales. Aunque exactamente en tres: Ayuso, Iglesias y Monasterio. Eso es así". Y un cuerno. Iglesias es el único responsable de la berrea de insultos, a eso vino a hacer campaña a Madrid, y lo sabes perfectamente. Eso sí que es así.

El País

"Ayuso usa la identidad madrileña como gran eje de su campaña". Que sí majos, que es una Puigdemont sin flequillo y una Junqueras a dieta. "El marco ayusista de comunismo o libertad quedó aparcado por la pugna, promovida desde la izquierda, entre la democracia y el fascismo y sobre todo de la posibilidad, bastante alta si gana el bloque de derecha, de que Vox llegue al Gobierno de una de las grandes regiones europeas", dice Cué. Lo que ha llegado al Gobierno a una de las grandes regiones europeas, y eso es irrefutable porque así se definen ellos mismos, es un partido comunista.

De todos modos, si el lobo de Vox es tan feroz como lo pinta la izquierda, el PSOE lo tiene fácil: que deje gobernar a Ayuso. ¿A que no? Si es que se os ve el plumero enseguida. A ver qué iban a hacer Sánchez e Iglesias sin Vox.

"Díaz Ayuso, frente a la presión ideológica de Vox: ni contigo ni sin ti", dice Juan José Mateo. Y vuelta la burra al trigo con Casado. "En el cuartel general del PP temen al abrazo del oso de Vox: la izquierda busca movilizar a los votantes alertando de que Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio formarán una pareja de baile imposible de separar tras los comicios, analizan los estrategas conservadores". En esta campaña lo que hemos oído son los alaridos de un ultra agresivo, un matón de barra como Pablo Iglesias al que se ha atado para siempre el PSOE, más cercano a los radicales podemitas que al socialismo clásico. Pero si huyen hasta los suyos.

Mariola Urrea dice que "la campaña electoral en Madrid se ha convertido en una de las operaciones políticas más indecorosas, además de estéril". No, no se ha convertido, es lo que han hecho de ella Iglesias y su fiel escudero Gabilondo.

Por cierto, que un editorial habla del "episodio lamentable" del "retraso en la vacunación de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil" en Cataluña. Eso es lo que hacen los socios de Sánchez y los amigos de Iglesias. ¿Es lo que queremos para Madrid?

ABC

Exclusiva, gran noticia para España. "Iglesias prepara su salida de la política para trabajar con Roures". Que el caudillo machoman quiere ser periodista, pero no le basta con el planfetillo que le ha puesto a su exalumna, él va a lo grande, con el multimillonario comunista.

Ana I. Iglesias dice que el líder morado quiere dedicarse ahora "a otras tareas bien pagadas, con pocos focos, sin gran carga de trabajo y sin tener que rendir cuentas sobre dónde vive o cuánto tiene. No piensen en una puerta giratoria hacia alguna empresa del Ibex-35. No puede ponerse la mano en el fuego por nada de lo que haya afirmado Iglesias, pero por mucho que él quisiera —y tampoco está en ese punto— ninguna le acogería en su seno". ¿Por qué no? El Ibex es el dueño de El País, el periódico de papel podemita. Un radical como Iglesias no desentonaría nada con la línea editorial actual, y reflejaría a la perfección la ideología del Ibex, a juzgar por lo que está pasando en el periódico sanchista de la mañana. (Te lo robo, Luis Ventoso).

Los columnistas de ABC están hoy agoreros. Dice Carlos Herrera que "aún quedan un par de días de campaña, y la oficina tóxica de Moncloa nunca deja de trabajar. Imaginen que los Ayusos y compañía no suman lo suficiente. Gobierna la izquierda en Madrid. Puede no ser probable, pero sí es posible". Carlos, no nos des el fin de semana.

O Ignacio Camacho, que dice que "hasta que los votos de Madrid estén contados no conviene adelantar conclusiones". "Pero sí se puede ya hacer inventario de los destrozos que la izquierda ha provocado en las instituciones, en la convivencia y hasta en su propia correlación interna de fuerzas durante una campaña errática que sólo una inesperada victoria ‘in extremis’ podría dar por buena". Al exilio, nos vamos al exilio. Por tranquilizar a los lectores de ABC, les informo de que Michavila, el dueño de la empresa que les hace las encuestas garantizó, literalmente, a Dieter Brandau en esRadio, que Ayuso va a gobernar Madrid.

La Razón

"El día después del estado de alarma aleja a Pedro Sánchez de sus socios". Ahora no hay mas día después que el 5 de mayo.

El editorial pone a caldo al Gobierno por "el uso de la campaña de las cartas bala, una "frivolidad de algunos de nuestros representantes políticos".

"El cambio de criterio de Iglesias" sobre la publicidad de las amenazas "no debería causar sorpresa, puesto que se ha convertido en una característica distintiva del discurso del dirigente comunista el defender una cosa y la contraria según la conveniencia del momento, y sin que se le mueva un músculo de la cara, pero sí nos parece especialmente grave que hayan sido varios miembros del Gobierno quienes hayan secundado esta táctica electorera". Protagonizado, más bien.

"Que entre los propagandistas se encuentre el ministro del Interior, Grande-Marlaska, juez de profesión para más señas, sólo acentúa le perplejidad de una opinión pública a la que se trata de agitar con supuestas amenazas terroristas en un cuadro, completamente falso, de una conspiración fascista". Si de Iglesias nos esperamos cualquier cosa ni te cuento del agitador Marlaska.

Abel Hernández dice que "el previsible triunfo arrollador del Partido Popular, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, significa la derrota del sanchismo. Sánchez despreció a la joven presidenta madrileña, quiso echarle un pulso y lo ha perdido, si se cumplen las previsiones. Este primer revés electoral serio de Pedro Sánchez afecta de lleno a la pervivencia del sanchismo", dice. "Ese es el runrún del foro madrileño. Dentro del PSOE hay en estos momentos una rebelión sorda contra el actual inquilino de la Moncloa, sus alianzas y su forma de gobernar. Sólo la autoridad de Felipe González ha impedido que hubiera ya una escisión en el histórico partido para recuperar los orígenes". Ya me extraña, según un pajarito bien informado "los socialistas son unos acojonados, nada de escisión".

Iñaki Zaragüeta deja claro que "PSOE, Más Madrid y Podemos harán todo lo que puedan, legal o ilegal", para ganar en Madrid. "Sánchez e Iglesias se han puesto a la cabeza frente a Ayuso".

"El 4 de mayo los madrileños decidirán si hay alternativa al Gobierno social comunista o si dejan a España en las manos defensoras del chavismo". Democracia o dictadura. Qué responsabilidad tan grande ha puesto España en los madrileños. A ver si luego en las generales el resto de los españoles también se pringan.