La estocada final de Iglesias: "Este 4 de mayo, Errejón le pasará por encima"

La relación entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias no acabó bien. Meses de discrepancias sobre el proyecto político de Podemos acabaron en una derrota humillante para Errejón en Vistalegre II, que decidió fundar su propia marca con otros podemitas desplazados por los nuevos colaboradores del líder morado. Este 4M huele a revancha contra Iglesias: "Errejón le pasará por encima".

El 12 de febrero de 2017, un hundido Iñigo Errejón subía al escenario del segundo congreso nacional de Podemos tras ser derrotado por Pablo Iglesias. El exnúmero dos del partido perdía Vistalegre II ante el que había sido su amigo y quedaba desplazado por su "camarilla", formada por los nuevos afines a Iglesias entre los que se encontraba Irene Montero.

Ese día comenzó el divorcio de los dos hombres que habían fundado Podemos. A Errejón le quedó entonces una espina clavada y este 4 de mayo podrá, si se cumplen todas las encuestas, arrancársela. "Este 4 de mayo, Errejón le pasará por encima", dicen desde el equipo de Más País aquellos que aún recuerdan cómo perdieron en Vistalegre II y que ahora ven el 4 de mayo como el día en el que pueden resarcirse. "Será nuestra venganza, Errejón le dará la estocada final a Iglesias", bromean.

Durante la campaña electoral ambas formaciones han mantenido un pacto estratégico de no agresión para no desmovilizar a los votantes de izquierda, pero desde Más Madrid también se han dedicado a levantar un muro que separa claramente ambas formaciones. Sabe más el diablo por viejo que por sabio y los de Errejón tenían claro que la oferta de Iglesias para concurrir juntos a las autonómicas madrileñas era una sentencia de muerte para la formación, que acabaría fagocitada por el gigante morado que no admite disidentes. "Demasiada testosterona", decía por aquel entonces Mónica García, "las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que, en los momentos históricos, nos pidan que nos apartemos".

El equipo de Errejón está convencido de que se cumplirán los pronósticos de las encuestas que vaticinan el desplome de Podemos y la pugna entre PSOE y Más Madrid por el segundo puesto. Recuerdan desde el equipo de Errejón que Iglesias no tuvo rival en el último Vistalegre. Ahora en un "simbólico Vistalegre IV, Iglesias se ha encontrado con Mónica García y con Errejón de nuevo, y esta vez, perderá".

Iglesias: una "figura gastada"

Este martes, Pablo Iglesias podría cerrar su ciclo político perdiendo ante el que fuera su gran enemigo en Podemos. Su futuro no está en la Asamblea de Madrid o "donde decidan los ciudadanos" como ha dicho él mismo, sino cerca del poder mediático que siempre le ha fascinado. Según ABC, lleva ya un tiempo negociando un contrato para un proyecto audiovisual con el empresario de medios de comunicación Jaume Roures.

El propio Iglesias reconoció este viernes al Corriere della Sera, que dejará tirados a los ciudadanos que le voten: "La política corre rápido y mi figura está gastada. Tienes que saber cuándo dar un paso adelante para conducir y cuándo dar un paso atrás para mantenerte en una posición más modesta".

Sus planes pasan por ceder el liderazgo a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ya le reemplazó en la vicepresidencia del Gobierno cuando decidió ser candidato a las elecciones autonómicas de Madrid. "Mi papel es ponerme a las órdenes de Yolanda. En baloncesto, el pívot es el que pone más balones en la canasta. Para mí está claro que Yolanda aporta más votos que yo a nuestro proyecto", ha afirmado en la entrevista.

A lo largo de esta campaña electoral, Iglesias se ha referido a Díaz, militante del Partido Comunista, como la "próxima presidenta del Gobierno". El líder de Podemos insiste que la importancia del papel de las mujeres en un mundo en el que "estereotipos de varones" siguen marcando la forma de hacer política: "Todos los hombres, incluidos los que tenemos responsabilidades políticas, seguimos teniendo muchos tics, defectos que derivan del mundo machista en el que crecimos".