ERC, a la desesperada, se activa para intentar un gobierno en solitario

Sin acuerdo tras la segunda "cumbre" separatista en la cárcel de Lledoners. Las posiciones de ERC y Junts per Catalunya (JxCat) permanecen casi donde estaban el día después de las elecciones del pasado 14 de febrero. Ambas formaciones mantienen posiciones numantinas. JxCat quiere un papel singular y predominante en la conducción del proceso separatista para Carles Puigdemont y ERC se resiste a ceder las consejerías de Economía, Acción Exterior, Educación y Salud, que deberían pasar a los neoconvergentes en función de una lectura inversa del pacto de la pasada legislatura, cuando JxCat quedó por delante que ERC a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos comicios.

En ERC consideran que JxCat pretende agotar los plazos para ejercer más presión y en JxCat no aceptan los ultimatos de ERC, que había fijado este fin de semana como fecha límite para llegar a un acuerdo. La segunda "cumbre" en la cárcel de Lledoners, celebrada este sábado, se ha saldado con un sonoro fracaso. Según ERC, es JxCat, cuya delegación está encabezada por el preso Jordi Sànchez, quien pone palos en las ruedas con las "excusas" de las funciones del Consell per la República y Puigdemont y con la hoja de ruta por si el diálogo con el Gobierno que propugna ERC no arroja resultados en dos años. En JxCat mantienen, por contra, que hay que afinar mucho más los puntos en discusión, que las prisas no son buenas consejeras y que todavía quedan tres semanas hasta la fecha tope, el 26 de mayo, día a partir del que se activaría la repetición automática de las elecciones.

La promesa de Jordi Sànchez

El segundo de Oriol Junqueras, Pere Aragonès, propone otra sesión de investidura y que JxCat cumpla la palabra dada por Jordi Sànchez y dé su apoyo al candidato republicano aunque no entre en el Govern. Es decir, que ERC se plantea gobernar en solitario con el apoyo externo de JxCat. La posibilidad de una entente con el PSC ni se contempla por parte de los republicanos, aunque está en el aire que los socialistas catalanes tendrían complicado oponerse a un gobierno de ERC cuando Moncloa depende del apoyo de ERC.

Aragonès pretende lanzar un órdago porque no cree que JxCat vaya a resignarse a quedarse sin siete consejerías y cientos de altos y medios cargos. La formación neoconvergente tiene, sin embargo, el comodín de la repetición de las elecciones en un escenario en el que ya no estarían presentes ni el fracasado PDeCAT de Artur Mas ni el Partido Nacionalista Catalán de Marta Pascal, con cuyos votos la formación de Puigdemont habría superado holgadamente a la de Junqueras