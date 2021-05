Último día de campaña y último día de entrevistas en los medios. En El País, el protagonista es Pablo Iglesias, que insiste en lanzar el mensaje de que el peligro es Vox un día después de que trascendiera que dos escoltas de Podemos fueron detenidos por agredir a policías e instigar los disturbios en el mitin de Vox en Vallecas.

En una entrevista que, según se explica, se realizó este mismo sábado, Iglesias insiste en que hay "una amenaza fascista en Madrid" y que "la ultraderecha es uno de los mayores peligros para la democracia en este momento". Sobre las amenazas recibidas, aunque no hay mención a las cartas exhibidas en campaña, Iglesias señala que "evidentemente" tiene miedo y las vincula al hecho de que Cayetana Álvarez de Toledo recordara en el Congreso que su padre perteneció al FRAP.

"Se están produciendo agresiones físicas homófobas en Madrid y en España. Es fundamental que la gente despierte y eso tiene que tener una traducción electoral el día 4", dice Iglesias en el día en que se confirmó que dos personas de su equipo participaron en las agresiones a agentes y miembros de Vox en Vallecas. Sobre este punto, el periodista le señala que "este sábado se publica que dos escoltas suyos fueron detenidos en las protestas contra el mitin de Abascal en Vallecas", sin aludir a que fueron arrestados por agresión e instigar los disturbios. La noticia tampoco aparece en la portada. Iglesias se desentiende, como ya hiciera ante los medios, e insiste en culpar al líder de Vox: "Mis escoltas son policías, y no están detenidos. Cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de nuestro partido, que es de Vallecas, fue detenido. No cometió ningún delito, esto quedará en nada. Que esto salga precisamente hoy revela la preocupación que tienen algunos".

Iglesias, que a lo largo de la entrevista lamenta el acoso que sufre en su casa y apunta que "no es comparable" al que sufrió Soraya Sáenz de Santamaría porque "fue un día", se refiere también a su futuro y al liderazgo que ejercerá, insiste, Yolanda Díaz. Afirma que "desde verano" tenía "clarísimo" que "se empezaba a construir una figura que funciona mejor que yo", con un estilo "mucho más positivo y mucho más interesante". "No estaba previsto que esa transición se produjera tan pronto, pero la convocatoria de elecciones en Madrid me hizo pensar que tenía mucho sentido acelerarla", dice.

Sobre su papel, apunta que "a lo mejor hay que ir un poquito más atrás y jugar de centrocampista en lugar de jugar de delantero". "Era consciente de eso y claro que los ataques y la presión desgastan a cualquiera", apunta.

También habla de sus deseos de centrarse en la televisión cuando deje la política, tratando de dar a entender que no será inmediato: "Cuando eso llegue y tendrá que pasar todavía mucho tiempo para eso, está claro lo que yo sé hacer. Soy profesor de Ciencias Políticas y me lo pasaba muy bien presentando La Tuerca. Cuando llegue ese momento me gustaría hacer cosas parecidas y tener muchas horas para leer, que ahora tengo pocas…".