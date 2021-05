Monasterio: "Es brutal que Iglesias nos acuse. Él envió a sus sicarios a Vallecas para apedrearnos"

La candidata de Vox a las elecciones en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que "es brutal que Pablo Iglesias intente acusarnos a nosotros de haber provocado" los ataques violentos durante el acto de la formación en Vallecas, "cuando él había enviado a sus sicarios para apedrearnos". Monasterio también ha insistido durante su entrevista en Sin Complejos que espera "que todos los políticos y periodistas que daban la mano a Iglesias durante el debate en la SER, rectifiquen ahora".

La candidata de Vox está convencida de que en el Gobierno "estaban todos organizados" y "lo sabían absolutamente todo" acerca de la detención de los escoltas de Iglesias, acusados de instigar y participar en las agresiones a los agentes de Policía. Monasterio también acusa a "sus medios de propaganda, que son peores que los del régimen cubano" de haber organizado "un montaje en paralelo para intentar ocultarlo", en referencia a la difusión del envío de hasta ocho cartas con amenazas de muerte dirigidas a varios representantes políticos, entre ellos, dos candidatos a las elecciones del 4M, dos ministros, un exvicepresidente del Gobierno y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Monasterio también se ha preguntado a qué están esperando "los periodistas cómplices, como la señora Barceló" para condenar lo sucedido, especialmente después de haber estado "acribillando a Vox" y acusándoles de "haber provocado la violencia, mientras le daban la manita a Pablo Iglesias, que era el que había lanzado a todos sus sicarios".

Sobre la espantada de Pablo Iglesias en el debate de la SER, Monasterio ha confirmado que fue el propio líder de Unidas Podemos el que ordenó levantarse al resto de candidatos durante una pausa no programada. "Estuvimos 20 minutos debatiendo de temas hasta que se forzó un receso que no estaba en la escaleta del programa. Los candidatos salieron y recibieron instrucciones de que tenían que hacer una intervención diciendo que abandonaban el debate. Bajo las órdenes de Pablo Iglesias, que estaba en el pasillo, Gabilondo y Mónica García se levantaron, hicieron el paripé y se fueron del debate".

Sobre la exigencia de Iglesias para que Angels Barceló expulsase a la candidata de Vox del debate, Monasterio ha comentado con sorna: "Este (Iglesias) pensaba que me iba a poder levantar, pero no me conoce. Tenía clarísimo que yo de ahí no me movía. Si se tenía que levantar alguien era Pablo Iglesias, esa gentuza que manda a sicarios a apedrear a familias, vecinos y gente que va en libertad para escuchar un mitin". También ha reclamado el voto para sacar al líder de Podemos de las instituciones: "No puede estar en política. No puede seguir en las insistituciones. Son peligrosísimos para España porque solo promueven la violencia amparados por muchos políticos equidistantes y medios de comunicación cómplices", ha concluido.