Iglesias dice que si la izquierda gana el 4M la derecha hará algo como lo del asalto "al Capitolio"

El candidato de Unidas Podemos (UP) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha augurado este mediodía que si la izquierda gana el martes las elecciones madrileñas les acusarán de fraude y a la derecha y ultraderecha "no le faltarán apoyos mediáticos y tertulianos en televisiones que lo digan".

"Para ellos la democracia solo funciona si ganan el día 4. ¿Qué creéis que va a pesar si pierden ese día, pero no lo visteis en el Capitolio? Cuando les ganemos contarán no se qué de Correos y no les van a faltar apoyos mediáticos y tertulianos en televisiones que digan que a lo mejor ha habido fraude porque con los comunistas ya se sabe, que son capaces de cualquier cosa", ha indicado.

En un mitin en Móstoles en conmemoración de la fiesta del 2 de Mayo, Iglesias ha dicho que en Europa "hay mucha gente preocupada" por que "una fuerza política con un estilo trumpista con sus provocaciones a propósito de la libertad, que para ellos es ir a los toros, de los que asumen la estética y discurso propio de los nazis estén en la Comunidad".

Fascistas

"Asumen incluso de forma provocadora, burlonamente, la etiqueta de fascistas y arrogantes en el cumplimiento de las normas", ha dicho sobre unas declaraciones ayer del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un mitin del PP en el que también participó la diputada Beatriz Fanjul, que apoyó la candidatura de Ayuso con el refrán de "mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer".

"Fanjul lo que está diciendo en realidad es que la política no va con ellos, que están allí para tener el poder. Eso que decía antes la derecha sobre lo público, que el lado bueno de la Historia eran los que habían ganado la II Guerra mundial ya no lo dicen. Dicen que la libertad es tomarte cuatro cañas, no encontrarte a tu ex o me vas a matar Carromero. Cuando un abogado del Estado dice que somos fascistas pero gobernamos bien es el más absoluto desprecio a las formas democráticas", ha proseguido.

Ataques a Vox

Por otro lado, Pablo Iglesias ve los "carteles de la Alemania nazi" en el Cercanías de Sol de Vox o la foto que se hicieron los líderes de este partido en el campo del Rayo Vallecano cuando salió el jugador Roman Zozulia como "una provocación constante que revela que ellos ya están en una fase diferente, que ya no se creen la democracia".

"Abascal no está improvisando cuando en Twitter me llama vicepandemias, rata chepuda, es la manera que comunican a su gente que la democracia para ellos se terminó, que esto va de poder. Que cuando dicen en sede parlamentaria que este gobierno es peor que los de la dictadura están diciendo a todo el mundo que la democracia está bien solo cuando ellos gobiernan. Y si hay un gobierno de izquierda es ilegítimo, y cualquier medio legal o ilegal es posible para hacer caer al Gobierno", ha esgrimido.

Por otro lado, el exvicepresidente del Gobierno de España ha hablado de los ataques de los que son objeto, que haya un Consejo General del Poder Judicial "en rebeldía con el apoyo de la derecha y la ultraderecha" o que haya sindicatos policiales "infiltrados por elementos de la derecha".

"Decía Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, que merecer el odio de quienes envenenan al pueblos era la mayor de nuestras honras. Esa medalla ya la tenemos pero no nos conformamos con eso. Queremos seguir ganándoles. Porque llevamos 7 años ganándoles. Nadie se imaginaba que una fuerza como la nuestra iba a resistir los ataques para mandar al PP a la oposición y demostrar que después de 80 años podía haber un Gobierno de coalición. No nos odian solo por lo que decimos, nos odian por lo que conseguimos", ha manifestado.

Políticas de izquierdas

En esa línea, Iglesias ha defendido que "jugando limpiamente al ajedrez de la democracia han logrado que no haya posibilidad a un gobierno distinto que el de PSOE con aliados de izquierdas para los próximos lustros". "Ese es un logro de UP y no nos lo van a perdonar. Pero no nos conformamos solo con ello, pero eso es la mayor motivación para demostrarles que también les vamos a ganar en Madrid, que va a ver un gobierno de coalición de izquierdas que asegurará que no se hagan las mismas políticas que hasta ahora", ha apuntado.

Unas políticas, que a juicio del aspirante de la formación morada, pasará por una reforma fiscal. "El poder tiene muchos mecanismos. Cuando dicen que no es el momento de una reforma fiscal, son llamadas de gente poderosa que llaman porque todo lo que se ve en la televisión es propiedad mía y como te pases de listo vas a saber lo que vale un peine", ha señalado en alusión a la propuesta socialista de que si gobiernan no tocarán los impuestos en los daños que restan hasta las próximas elecciones autonómicas.

"A nosotros no nos lo pueden decir, y mira que insisten, y nos mandan balas. Eso es porque estamos más cerca de ganar. El 4 de mayo tiene que haber una lección de orden, de ley. No tiene que haber una persona decente que se quede en casa, porque costó mucho el derecho a voto. En Móstoles se tiene que presumir que haya más gente que vaya a votar que en la Moraleja. Tiene que haber orgullo democrático, que haya colas electorales, lección a quienes pretenden robar a lo que costó tantos años. Adelante que vamos a lograr un gobierno decente, que proteja lo público, que cumpla la Constitución. Adelante, que sí se puede", ha concluido.