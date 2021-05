Periódicos y televisiones silencian el gran escándalo de los matones a sueldo de Iglesias

El Mundo

"Moncloa ya se prepara para una derrota: "El 4-M no es extrapolable". Eso querrían. Habrá un antes y un después de esta campaña después de saberse que el jefe de un partido que está en el Gobierno ha contratado matones profesionales para pegar a la oposición.

Dice Santiago González que "los dos activistas, uno en nómina y otro voluntario, quisieron complacer al jefe, sabedores de la emoción que le producía ver cómo pateaban a policías, según confesó en La Tuerka. Y todavía hay quien compara a los líderes de Podemos y Vox". Si hace eso Abascal se arma la de dios. Se habrían organizado manifestaciones pidiendo la ilegalización del partido, Sánchez habría salido en la tele hablando de líneas rojas, Ferreras habría improvisado un Al Rojo Vivo especial de 24 horas… Pero en España la izquierda puede hacer lo que le da la gana. Incluso tener matones a sueldo para agredir a la oposición y a la policía. Y diles algo, que encima se te echan encima.

"La competencia atribuye a Iglesias el blanqueo de sus matones, pero debieron decir Marlasca, que es el verdadero cómplice, el encubridor. ¡Diez días! Marlasca es un error total. Es el peor de los ministros que hemos tenido en democracia, y no solo del Interior. Ahora también es secuaz del Moños". Tenemos un gobierno y una fiscalía general del Estado al servicio de la mafia podemita. Esto ya no es una república bananera, es la Cosa Nostra.

Federico Jiménez Losantos dice que "de no ocultar los matones contratados por Iglesias para agredir a los asistentes a un mitin de Vox, ataque que instigaron y siguen justificando, Podemos quedaría probablemente mañana fuera del Parlamento regional". Podemos debería ser ilegalizado, no se puede permitir que un partido contrate matones para pegar a la gente. ¿Es que eso no es una línea roja para Sánchez?

"Eso hubiera pasado si Marlaska no oculta durante quince días que los agresores de la Policía, las familias presentes y los candidatos de Vox en la Plaza de la Constitución de Vallecas estaban contratados por Iglesias para usurpar las tareas de escolta de la Policía, que ni siquiera pertenecían a una empresa de seguridad sujeta a la ley, y que cobraban como matones del candidato podemita para atacar físicamente a los de otros partidos. Y de no ocultar a sus matones, Iglesias no hubiera podido montar el acto de repudio a Vox en la Ser, al puro estilo bolivariano de Podemos y Más Madrid".

"Hacía muchos días que el Gobierno del PSOE y Podemos sabía lo de los matones de Iglesias. Que todos lo sabían lo prueba que nadie en la izquierda lo ha condenado". Al contrario, lo celebran o lo silencian.



El País

El periódico encubridor de los matones de Iglesias dice que "la batalla por Madrid cierra su campaña en clave nacional". No se menciona en ningún lugar del panfleto del Ibex que el jefe del partido con el que Gobierna el PSOE tiene en nómina matones para agredir a la gente en mítines políticos. Al contrario, tiene la poca vergüenza de decir que "las amenazas de muerte contra Iglesias y su familia, la reacción de Vox poniendo en duda su credibilidad y la negativa del líder a debatir con el partido ultra han enrarecido el final de campaña y legitimado, creen, su discurso contra el fascismo". En España lo más parecido al fascismo es Iglesias y los medios que le defienden.

Y puestos a contar mentiras, a Mariola Urrea le va a crecer la nariz. "Si mañana los resultados dan la victoria a la izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos), y la suma de escaños en el orden descrito les permite elegir presidente, Madrid tendrá un Gobierno progresista muchos años después de que unos tránsfugas dieran al PP lo que los votos habían otorgado entonces al PSOE". Falso. Esperanza Aguirre se negó a gobernar con los tránsfugas del PSOE y convocó elecciones que ganó por mayoría absoluta.

"España se juega su futuro en Madrid". Eso parece. Si gana la izquierda de los matones a sueldo se acabó la democracia.

ABC

"Un jefe de 'Bukaneros', muy violento, da servicios de seguridad a Pablo Iglesias". Quirós denuncia las prácticas de El País y los medios de comunicación que han tratado de ocultar estas prácticas mafiosas de Iglesias tras bendecir "el discurso apocalíptico" tras el debate en la SER. Monasterio no ha pegado a nadie, que se sepa.

"¿Exageraban?, más que eso. Porque desde el sábado pasado sabemos que dos miembros del aparato de seguridad de Iglesias fueron detenidos por agredir a policías mientras atacaban el mitin de Vox en Vallecas. Pura violencia, física, real, nada de ofensas, y las portadas de esos periódicos y televisiones callan. Silencian el mayor acto de violencia política ocurrido en una campaña electoral". Con su silencio se convierten en cómplices de esa violencia. Eso sí que es un peligro real para la democracia.

Como dice el editorial, "la furia intervencionista y revanchista de la izquierda madrileña ha marcado la campaña electoral y ha retratado los riesgos que corre Madrid". Y España.

La Razón

"Los "escoltas" de Iglesias lideraron el ataque a la Policía en Vallecas". Para eso les paga el socio de Sánchez. Dice el editorial que "un Pablo Iglesias desatado y jugueteando con la violencia ha arrastrado a los tercios más peligros al PSOE". ¿Jugueteando? Díselo a los apedreados y pateados en Vallecas, a ver si les pareció un juego. "Es necesario frenar la deriva de esta izquierda radical" que tenemos en Moncloa.

Antonio Martín Beaumont denuncia el silencio de Moncloa y sus medios sobre el escándalo de los matones de Iglesias. "Poder a cualquier precio. Solo así se explica el silencio clamoroso de Pedro Sánchez ante la gravísima actuación de los escoltas del líder morado, convertidos en copia de esos escuadrones chavistas que en Venezuela agreden impunemente a quienes se oponen a la dictadura. Mal camino".

"Radicalizar la carrera electoral fue una decisión estratégica de Pablo Iglesias. Él fue quien provocó los choques violentos contra aquellos a quienes tildó de "fascistas". Sólo alguien con una visión de la política enfermiza y carente de escrúpulos es capaz de comportarse como lo ha hecho Iglesias. Merece la inhabilitación por medio de los votos". Merece que le arresten y le procesen como cabecilla de una banda violenta.

"PSOE y Podemos han entrado en un deriva que lleva a un riesgo democrático difícil de asumir en un país como España". Y aún confía en los socialistas buenos.

"Muchos de sus militantes están alarmados ante el guerracivilismo incendiario que cabalga cínicamente Iglesias con el silencio cómplice de Sánchez". Si Sánchez no rompe inmediatamente con Iglesias será el responsable de la violencia que se desate en España. La violencia física debería ser esa línea roja de la que habla en referencia a Vox. Ha sido su socio, y no Abascal, el que ha contratado matones para pegar a los ciudadanos y a la policía.