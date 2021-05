Hubo sorpresa y hubo sorpasso. Íñigo Errejón logró el 4-M en Madrid lo que nunca consiguió Pablo Iglesias en 2015: adelantar al PSOE. Una posibilidad descartada tajantemente por Moncloa, Ferraz y el PSOE-M. Hasta los más pesimistas apuntaban a lo primero, la sorpresa, pero nunca a lo segundo, un adelantamiento "imposible", según las fuentes consultadas por Libertad Digital hasta bien avanzado el escrutinio, y que finalmente alzó a Más Madrid de Mónica García a la segunda fuerza, a 3.000 votos de distancia del PSOE y empate a 24 escaños.

La debacle fue mucho peor de la esperada. La operación de acoso y derribo que Pedro Sánchez inició hace un año con la llegada de la pandemia a España cosechó un rechazo sin paliativos por parte del electorado madrileño. El PSOE obtuvo este 4-M su peor resultado histórico, paradójicamente alcanzado apenas dos años después del mejor. La candidatura de Ángel Gabilondo que ganó en 2019 las elecciones con un 27% del voto y 37 escaños ha dilapidado esa victoria con una caída de 10 puntos porcentuales y 13 escaños, hasta el 16,89% de voto y los 24 escaños.

Un hundimiento fruto de la campaña de polarización, amenazas de muerte utilizadas en los mítines del PSOE y ocultación de los escoltas detenidos de Pablo Iglesias que ha sido duramente castigada además por las dos fuerzas que conforman la coalición de gobierno que obtienen apenas 34 de 136 escaños, menos del 25% de la Asamblea de Madrid.

Los socialistas reconocieron la derrota. De un lado, del candidato, Ángel Gabilondo, compareció en soledad en el Hotel Princesa, a 600 metros de la calle Ferraz, para encarnar una derrota que en realidad lo fue de Pedro Sánchez, quien no se movió de Moncloa. Poco después compareció el secretario de Organización, José Luis Ábalos, también sin preguntas. "No son unos buenos resultados. No hemos sabido atraer a nuestro electorado a esta campaña", comenzó para acto seguido culpar a la ganadora de los comicios, Isabel Díaz Ayuso, porque "estas han sido unas elecciones innecesarias".